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2020 год продлится дольше: в Норвегии министр извинилась за переход на зимнее время

24 октября, 16:42

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

В то же время министр попыталась подбодрить жителей страны

Министр торговли и промышленности Норвегии Иселин Нибе извинилась за перевод стрелок часов на час назад в стране, из-за чего 2020 год продлится дольше.

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Об этом сообщает издание Aftenposten.

"Как министр времени я глубоко сожалею, что 2020-й продлится на час дольше. Этот год уже стал значительным испытанием для многих", – заявила Нибе.

Как и остальные европейские страны, в ночь на 25 октября Норвегия переходит на зимнее время, в результате чего сутки 25 октября будут на час длиннее.

В то же время министр попыталась подбодрить людей, напомнив, что норвежцы, как и все остальные европейцы, смогут поспать на час дольше.

"А когда мы встанем, солнце будет выше горизонта, чем в то же время накануне, и у нас будет более светлое утро", – сказала Иселин Нибе.

Переход на зимнее время в Украине в 2020 годутрадиционно состоится в конце октября. Как бы ни возмущались противники перевода времени, но украинское правительство его пока не отменило, хотя дискуссии об этом ведутся уже давно.

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Напомним, в Верховной Раде предлагают отменить переход на зимнее и летнее время.

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