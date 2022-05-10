Мир
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Историк разбил вдребезги главные мифы россиян о Дне победы

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 мая, 16:29
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Экс-заместитель директора Института национальной памяти объяснил, когда следует отмечать победу над нацизмом
Историк рассказал о попытках России "присвоить" День победы
Историк рассказал о попытках России "присвоить" День победы / Фото: Коллаж: Сегодня

Кремль сегодня распространяет нарратив, что смог бы самостоятельно победить во Второй мировой войне, но без помощи союзников СССР был бы обречен.

Об этом и других исторических мифах экс-замдиректора Института национальной памяти Александр Зинченко рассказал телеведущей Елене Цинтиле в эфире проекта "Україна разом" на YouTube-канале "Україна 24".

Реклама

Зинченко напомнил, что в РФ постоянно раздаются заявления типа "мы бы и без вас победили".

"Сейчас никто уже не может сказать, чье конкретное усилие было окончательным в той победе. Важен вклад каждого. Скажем, если бы не начался ленд-лиз, мог бы Советский Союз сделать то, что сделал? Очевидно, нет, и половина СССР умерла бы с голоду, потому что Соединенные Штаты кормили Советский Союз. Давайте это признавать", – подчеркнул он.

Зинченко привел исторический факт о том, что даже пуговицы для советской армии делались в Чикаго.

"Вся эта победа произошла благодаря Т34 (танк. – Ред.), которые производились в моем родном Харькове, но так же и "Виллисам" (американский военный автомобиль. – Ред.), так же и зерну от партнеров, которым кормили армию и обычных людей", – отметил эксперт.

Историк напомнил также, что Вторая мировая война завершилась именно 8 мая 1945 года.

Реклама

"Дата 9 мая возникла только потому, что в это время в Москве было 9 мая, потому что существует такая штука, как часовые пояса. Но война закончилась 8 мая. 9 мая об окончании войны узнал Иосиф Сталин. Возникает вопрос – мы что отмечаем? Что война закончилась или что Сталин обрадовался?" – сказал он.

Зинченко отметил, что украинцы уважают вклад каждого, кто противостоял нацизму, а россияне почему-то убеждены, что могут претендовать на некую "уникальность".

Как пояснил эксперт, во всех глобальных процессах война 1939-1945 годов называется Второй мировой, а значит, из победы невозможно "вытянуть" российский, американский, украинский или британский вклад, потому что это была общая победа всех.

Как прошел в Москве парад 9 мая

В Москве прошло суперожидаемое и одновременно напряженное событие – парад к 9 мая. Однако праздник оказался тусклым. Напряжение было и на трибунах. Об этом говорится в статье Андрея Хрусталева на сайте "Сегодня".

Реклама

Сценарий парада не меняли уже три года. И в 2020-м, и в 2021-м так же выступал Путин; затем прошли колонны солдат, проехала техника – как и в этом году. Нововведение только одно – пролет авиации был отменен. Официально из-за погоды. Хотя было солнечно. Скорее всего, причина в том, что вся авиация – в Украине.

Было еще одно отличие: сценарий "украсили" невыносимо длинными паузами. Периодически на Красной площади зависало тяжелое молчание, когда ничего не происходит и людей начинает охватывать тревога. Одна такая пауза была и в речи Путина – он вдруг умолк на 10 секунд.

Журналист Роман Цимбалюк заявил, что президент РФ Владимир Путин во время выступления на параде 9 мая оправдывался перед россиянами за войну против Украины. Он традиционно наполнил свою речь пропагандистскими штампами, однако сказать о том, что "все идет по плану", не отважился.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Дипломатический фронт
Діпломатичний фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 9:00 10 мая
1
Личный состав 26000
Личный состав
2
Самолеты 199
Самолеты
3
Вертолеты 158
Вертолеты
4
Танки 1170
Танки
5
ББМ 2808
ББМ
6
Артиллерия 519
Артиллерия
7
Средства ПВО 87
Средства ПВО
8
РСЗО 185
РСЗО
9
БПЛА 380
БПЛА
10
Корабли/катера 12
Корабли/катера
11
Транспорт 1980
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Танкист-наставник… Александр Цюпак - кадровый военный, мастер-сержант, гордость 14-й отдельной механизированной бригады. Его танковый взвод несколько раз признавался лучшим в Украине, а сам он стал наставником для сотен украинских танкистов. Защищая Киевскую область, экипаж Цюпака уничтожил около 10 единиц бронетехники врага и отбил атаку в направлении Макарова. Погиб в результате артиллерийского обстрела. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Непокоренные
Наталья Степановна Гошта – 96-летняя женщина из Ровенской области стала "Почетным волонтером Украины". Она помогает украинским защитникам, а сейчас в своем доме приютила семью из Мариуполя. В 1942-м ее, 17-летнюю девушку, вывезли на работы в нацистскую Германию. В 1945-м пешком вернулась в родное село. А сейчас, в дни памяти и победы над фашизмом, говорит: "Пережила Гитлера – переживу и Путина!"
История героини
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

31812.86

Bitcoin Cash (BCH)

238.39

Binance Coin (BNB)

325.53

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum Classic (ETC)

24.95

Litecoin (LTC)

82.8

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
32,36
-
-
-
34,59
-
-
44,74
-
-
37,68
42,63
32,97
-
-
-
33,97
-
37,68
42,63
32,99
-
37,68
42,63
32,99
-
37,68
42,63
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,86 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.86

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять