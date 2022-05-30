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Итальянский эксперт унизил пропагандиста Соловьева одним вопросом

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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30 мая, 16:52
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Россияне продолжают обвинять всех вокруг в фашизме
Соловьев получил пощечину от итальянца
Соловьев получил пощечину от итальянца / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский пропагандист Владимир Соловьев опозорился в беседе с итальянским экспертом. Во время разговора в эфире своей программы "Соловьев-Live" он пытался задеть собеседника тем, что в Италии был фашизм во время Второй мировой войны, но тот осадил его одним вопросом.

Как видно на видео, которое распространяется в Сети, Соловьев начал кричать, что фашисты устроили войну в России, в то время как русские не воевали в Италии.

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"Я хочу вам напомнить, что именно ваши фашисты пришли на мою землю! А русские на вашу землю не приходили. Там в последний раз, по-моему, Суворов был", — заявил Соловьев.

Итальянец в ответ напомнил пропагандисту о его роскошных виллах.

"Если Италия — фашисты, почему вы купили четыре виллы в Италии? Вам нравится находиться в окружении фашистов?" — спросил он.

В ответ Соловьев начал оправдываться, мол, сейчас в Италии фашистов нет, и когда он покупал виллы, "итальянский народ любил русских", но сейчас все поменялось.

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Соловьеву закрыли въезд в Италию

Ранее стало известно, что власти Италии лишили Соловьева вида на жительства в своей стране, а также установили пожизненный запрет на въезд на ее территорию. У него в Италии были роскошные виллы, которые были арестованы властями после вторжения России в Украину.

Сам пропагандист пожаловался на действия итальянских властей в своей программе.

"Не понимаю, зачем это мне? Что ко мне все пристали? При чем здесь я? У меня была прекрасная жизнь, я мог ездить в Европу, у меня там была недвижимость. Зачем мне сейчас вот это все?" — недоумевал Соловьев.

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