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Из КНДР пешком по рельсам: видео эпичного возвращения дипломатов в Россию

26 февраля, 12:45

Екатерина Кикоть , Сергей Мартынец

После километровой прогулки по рельсам сотрудники посольства шиканули в автобусе

Российские дипломаты испытали на себе все "прелести" северокорейской "цивилизации". Им пришлось возвращаться из КНДР в Россию по железной дороге – но не на поезде, а толкая перед собой дрезину с чемоданами.

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Россиянам пришлось пешком по рельсам толкать дрезину из-за того, что в связи с пандемией коронавируса железнодорожный транспорт не ходит. Поэтому границу можно пересечь только так.

После километровой прогулки по рельсам, восьмерых россиян-сотрудников посольства с семьями отвезли на автобусах во Владивосток.

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Видео: Сегодня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал этот случай так: "Дипломатическая служба терниста. Бывают и такие моменты".

Как сообщали новости "Сегодня", недавно стало известно, что хакеры из КНДР пытались украсть в США 1,3 млрд долларов. Власти Соединенных Штатов обвиняют троих хакеров из Северной Кореи в крупных множественных кибератаках на американские компании с целью завладения деньгами и криптовалютой.

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Россия КНДР дипломаты Северная Корея

Источник: Сегодня

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