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"Из расследования Навального": известный российский комик выпустил клип на песню "Аквадискотека"

23 января, 15:29

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

В клипе шоумен танцует на аквадискотеке, плавает вместе с рыбами

Российский шоумен Александр Гудков и группа Cream Soda выпустили клип под названием "Аквадискотека".

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Ролик опубликован на YouTube-канале "Чикен-Карри".

В видео авторы использовали фрагменты из фильма-расследования российского оппозиционера Алексея Навального о дворце под Геленджиком, принадлежащем президенту России Владимиру Путину.

"Мы против ограничения свободы невиновных людей", – говорится в подписи к ролику.

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В клипе Гудков танцует на аквадискотеке, плавает вместе с рыбами, появляется в прогнозе погоды и прыгает на танцевальном коврике.

Напомним, Навальный показал дворец Путина, являющийся отдельным "государством" внутри России.

Как ранее сообщали дворец президента России Владимира Путина под Геленджиком на берегу Черного моря едва ли не самый секретный и охраняемый объект в России, а его масштабы и некоторые удивительные сооружения поражают воображение.

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Россия клип ролик Алексей Навальный
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