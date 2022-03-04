"Из роты в 100 человек в живых осталось четверо": мать Собчак заявила об огромных потерях РФ в Украине

Людмила Нарусова обратилась к участникам Совета Федерации РФ

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Российский сенатор Людмила Нарусова на заседании Совета Федерации Российской Федерации сообщила об огромных потерях армии России в Украине.

Об этом она заявила на заседании.

Реклама

"Подтвердите эту информацию"

"Вчера из зоны боевых действий (в Украине – ред.) были выведены срочники, которых или заставляли подписать контракт, или за них подписывали. Но только в итоге из роты в 100 человек живых осталось четверо", – заявила она.

Далее она обратилась к участникам заседания, чтобы они подтвердили эту информацию:

"Подтвердите эту информацию. Я прошу степень доказательств – достоверно ли это. Военное ведомство, которое отказывается подтвердить – достоверно это или нет... Это как?".

Кто такая Людмила Нарусова

Людмила Нарусова является российским сенатором и политическим деятелем. Кроме этого, она – член Совета Федерации Федерального Собрания РФ (2002-2012 гг. и с 2016 года) от Республики Тыва (в 2010-2012 гг. – от Брянской области), депутат Государственной думы РФ (1996-1999 гг.), член общественного совета Российского Еврейского Конгресса.

Реклама

Также является вдовой первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и матерью Ксении Собчак.

Напомним, в ряде городов Украины, захваченных российской армией, проходят стихийные митинги против оккупантов. Люди выходят на улицы с украинскими флагами и блокируют продвижение военной техники РФ.

Читайте также: