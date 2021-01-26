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Избитую ОМОНом на митинге за Навального россиянку снова госпитализировали

26 января, 18:43

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Перед этим к женщине домой явились сотрудники прокуратуры и органов опеки

54-летнюю россиянку Маргариту Юдину, которую сотрудник ОМОНа пнул ногой на митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального, снова госпитализировали в больницу.

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Об этом сообщили в юридической организации "Команда 29", которая представляет ее интересы.

"Состояние Маргариты ухудшилось: женщине требуется повторная госпитализация", – говорится в сообщении.

Как отмечается, скорую помощь Юдина не вызывала – в больницу ее отвез адвокат. Перед этим к ней домой явились сотрудники прокуратуры и органов опеки.

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"Силовики настойчиво просили о беседе с Юдиной, фотографировали дом из-за забора. Я подошел и спросил их о цели визита, они ответили, что "цель никак не связана с последними событиями". Тем не менее, такое совпадение не может не настораживать", – говорит адвокат Евгений Смирнов.

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На протесте в Санкт-Петербурге 23 января женщина попыталась заступиться за задержанного мужчину, но омоновец со всей силы ее ударил. В результате Юдину госпитализировали с закрытой травмой головы. На следующий день ее выписали.

После этого женщина обратилась в Следственный комитет РФ с заявлением о превышение должностных полномочий омоновцем. Также будет подан иск в суд о взыскании с государства морального и материального вреда.

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