Известный психолог раскрыл главный страх Путина

Российский диктатор ведет себя как параноик

Дмитрий Попов (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Психолог Дмитрий Попов заявил, что президент РФ Владимир Путин боится всех, поэтому пытается избавиться от неугодных. Российский диктатор испугался даже якутского шамана. Психолог вспомнил историю с Александром Габышевым, который несколько раз пытался организовать поход в Москву, чтобы "выгнать" Путина из Кремля. После этого шамана отправили на принудительное лечение.

Об этом Попов рассказал на Youtube-канале "Украина 24".

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"Владимир Путин, я так думаю, боится не только шамана, он боится всех, иначе бы не сидел в этом бункере трехсотметровом или сколько там метровом в какой-то горе, которая еще защищена всеми самыми современными, если такие в России есть конечно, системами ПВО и прочим железом. Дело в том, что у Путина, как и у всех на самом деле диктаторов, очень критическое отношение к собственной безопасности. Несмотря на то что 13 шаманов обеспечивают его энергетическим куполом, которое никому никогда нигде не пробить, но он же понимает, что 90 процентов страны находятся в глубокой, как вы говорили, маты можно употреблять сейчас? Ну, вообщем, в глубокой точке человеческого организма находятся 90 процентов населения России, естественно часть из них может быть не довольна, естественно часть из них может прийти и спросить: "уважаемый, царь, президент, господин, а почему мы так плохо живем, а вы так живете хорошо?" Поэтому он боится всех. И естественно, если человек который называет себя каким-то там шаманом или человеком у которого есть какие-то сверхъестественные способности, а может за ним идет дух какого-то там человека, или дух какого-то там стихийного явления, конечно его надо срочно в матросскую тишину, пусть нары полирует и там себе колдует в камере одиночке", – сказал психолог.

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