Кадыров пошел войной на Кремль: "Передайте кукловоду, чтобы набрался храбрости"

Глава Чечни Рамзан Кадыров поругался с российскими журналистами из-за чеченского законопроекта о запрете указания национальности и передал "пламенный привет" кураторам пропагандистов.
Об этом он написал в Telegram.
Что за законопроект?
Глава чеченского парламента Магомед Даудов предложил внести изменения в закон "О СМИ", а именно запретить упоминание в СМИ национальности и религиозной принадлежности преступников.
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Такая инициатива Чечни "родилась" после конфликта Кадырова с одной из главных пропагандисток России Маргаритой Симоньян (главный редактор телеканала RT). Они поспорили об уместности упоминания национальности, когда речь идет о преступниках. Поводом стало нападение четырех уроженцев Азербайджана на отца с ребенком, имеющих российское гражданство. Кадыров возмутился, что СМИ акцентируют внимание на национальности преступников.
Кадыров "наехал" на Кремль?
Главе Чечни не понравилось, что политики, журналисты, политологи начали выступать в СМИ и выражать несогласие с законопроектом, "будто получили команды от своих кураторов".
"Но теперь очевидно, что кураторы-то у всех одни и те же, и выступают они с одинаковой позицией … Соловьев, Попов, Шевченко, Дризе, Меркачева, Затулин, Миронов – вы бы хоть паузу выдержали, чтобы ваше мнение выглядело более естественно. Но каждый из вас решил угодить общему куратору и высказаться как можно быстрее. Передайте вашему кукловоду, что ему достаточно было набраться храбрости напрямую обратиться ко мне и не использовать для этого десятки средств массовой информации и ньюсмейкеров", – написал Кадыров.
О каких кукловодах журналистов речь – Кадыров фамилий не назвал. Но чеченский лидер называет людей, которые влияют на государственное телевидение, "общими кураторами". Поскольку политик перечислил, в основном, российских пропагандистов, которые постоянно ретранслируют нарративы власти – вероятно, сигнал послан в Кремль, если не самому президенту России Владимиру Путину.
Ответ пропагандистов
Депутат Госдумы РФ и телеведущий Сергей Попов (муж известной пропагандистки Ольги Скабеевой) уже заявил, что поправка чеченского парламента не будет работать и жестко ответил на обвинения Кадырова.
"Не нужно ставить условия журналистам. Правила — между прочим, жесткие — и так четко прописаны в Законе о СМИ. Журналисты сами разберутся, что, где и когда упоминать … Про кукловодов и кураторов. Лично у меня их нет и никогда не было", – написал он в Telegram
При этом пропагандист почему-то вспомнил об Украине, выдав очередное кремлевское клише.
"А как быть с тем, что украинцы убивают русских на Донбассе? Убивают же!" – попытался перевести стрелки на Украину Сергей Попов, чтобы "заговорить зубы" чеченскому лидеру.
А что там Кадыров в Чечне?
- Ранее Кадыров пригласил Байдена поискать в республике секс-меньшинства. Так он ответил президенту США на призыв защищать права ЛГБТ "от Чечни до Камеруна".
- Также СМИ показывали вторую жену Кадырова. Фатима Хазуева – финалистка конкурса красоты "Мисс Кавказ-2006" и на 14 лет младше главы Чечни, но зато с личным дврцом.
- Кадыров как-то хвастался спецоперацией в Чечне, но оказалось – кадыровцы "убили" боевика, которые уже два месяца как был мертвым.