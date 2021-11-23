Кадыров пошел войной на Кремль: "Передайте кукловоду, чтобы набрался храбрости"

Глава Чечни наехал на российских пропагандистов и намекнул, что у них у всех одни кураторы

Кадыров не доволен пропагандистами Кремля. Коллаж "Сегодня"

Глава Чечни Рамзан Кадыров поругался с российскими журналистами из-за чеченского законопроекта о запрете указания национальности и передал "пламенный привет" кураторам пропагандистов.

Об этом он написал в Telegram.

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Что за законопроект?

Глава чеченского парламента Магомед Даудов предложил внести изменения в закон "О СМИ", а именно запретить упоминание в СМИ национальности и религиозной принадлежности преступников.

Такая инициатива Чечни "родилась" после конфликта Кадырова с одной из главных пропагандисток России Маргаритой Симоньян (главный редактор телеканала RT). Они поспорили об уместности упоминания национальности, когда речь идет о преступниках. Поводом стало нападение четырех уроженцев Азербайджана на отца с ребенком, имеющих российское гражданство. Кадыров возмутился, что СМИ акцентируют внимание на национальности преступников.

Кадыров "наехал" на Кремль?

Главе Чечни не понравилось, что политики, журналисты, политологи начали выступать в СМИ и выражать несогласие с законопроектом, "будто получили команды от своих кураторов".

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"Но теперь очевидно, что кураторы-то у всех одни и те же, и выступают они с одинаковой позицией … Соловьев, Попов, Шевченко, Дризе, Меркачева, Затулин, Миронов – вы бы хоть паузу выдержали, чтобы ваше мнение выглядело более естественно. Но каждый из вас решил угодить общему куратору и высказаться как можно быстрее. Передайте вашему кукловоду, что ему достаточно было набраться храбрости напрямую обратиться ко мне и не использовать для этого десятки средств массовой информации и ньюсмейкеров", – написал Кадыров.

О каких кукловодах журналистов речь – Кадыров фамилий не назвал. Но чеченский лидер называет людей, которые влияют на государственное телевидение, "общими кураторами". Поскольку политик перечислил, в основном, российских пропагандистов, которые постоянно ретранслируют нарративы власти – вероятно, сигнал послан в Кремль, если не самому президенту России Владимиру Путину.

Ответ пропагандистов

Депутат Госдумы РФ и телеведущий Сергей Попов (муж известной пропагандистки Ольги Скабеевой) уже заявил, что поправка чеченского парламента не будет работать и жестко ответил на обвинения Кадырова.

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"Не нужно ставить условия журналистам. Правила — между прочим, жесткие — и так четко прописаны в Законе о СМИ. Журналисты сами разберутся, что, где и когда упоминать … Про кукловодов и кураторов. Лично у меня их нет и никогда не было", – написал он в Telegram

При этом пропагандист почему-то вспомнил об Украине, выдав очередное кремлевское клише.

"А как быть с тем, что украинцы убивают русских на Донбассе? Убивают же!" – попытался перевести стрелки на Украину Сергей Попов, чтобы "заговорить зубы" чеченскому лидеру.

А что там Кадыров в Чечне?