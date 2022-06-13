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Как на Земле День России превратился в День Независимости от ПутиниZма

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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13 июня, 17:24
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Пока хозяина Кремля поздравляли диктаторы, в 70 городах планеты прошли акции против его политики
В День России по всему миру прошли акции против режима Путина / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
В День России по всему миру прошли акции против режима Путина / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

"День России" в этом году был мало похож на праздник, призванный напомнить гражданам страны и всему миру о принятии Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, что произошло 12 июня 1990 года. Верхам было не до гуляний: Кремль по-прежнему отправлял своих солдат на верную гибель, желая вывести свои войска на границы Луганской и Донецкой областей, что не получается с 24 февраля. Элита все больше занята хлопотами по выведению своих активов из-под западных санкций, а низы – мыслями о выживании. Мировое сообщество отметило "День России" массовыми акциями протеста с требованием прекратить войну в Украине.

Сайт "Сегодня" собрал информацию, как прошел "День России" во всем мире.

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Поздравительные телеграммы

Конечно же, без поздравлений международный преступник Владимир Путин не остался, по количеству которых можно судить, кто сегодня готов ему пожать руку. Список довольно скромный и в основном из таких же мировых изгоев.

Согласно данным пресс-службы Кремля, они получили поздравления от:

  • северокорейского диктатора Ким Чен Ына;
  • так называемого лидера непризнанного образования Приднестровье Вадима Красносельского;
  • самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко;
  • от премьер-министра Республики Армения Николы Пашиняна, который не осудил нападение России на Украину и против которого вот уже месяц идут массовые акции протесты в Ереване;
  • бессменного на протяжении почти 20 лет президента Азербайджана Ильхама Алиева;
  • ставшего после своего отца Гурбангулы Бердымухамедова президентом Туркмении Сердара Бердымухамедова;
  • лидера Палестинской администрации Махмуда Аббаса;
  • короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда и наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда;
  • эмира Катара Тамима бен Хамад Аль Тани.

По-своему поздравил россиян с этим днем госсекретарь США Энтони Блинкен, Как передает американский телеканал CNN, представитель Белого дома пожелал россиянам "более мирного, открытого будущего".

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"Российские граждане, как и люди во всем мире, заслуживают того, чтобы жить без репрессий и иметь возможность пользоваться своими правами человека и основными свободами, не опасаясь последствий. Это включает в себя возможность высказывать свое мнение и мирно участвовать в гражданской и политической деятельности в своей стране", – говорится в заявлении Блинкена, обнародованном пресс-службой Госдепартамента США.

Протесты

В остальном мире прошла всемирная антивоенная акция свободных россиян, которая затронула 70 городов в разных странах мира. Как пишет немецкая редакция DW, она носила название "День Независимости от ПутиниZма".

Одна из самых многочисленных прошла в польской столице, где на площади Конституции собрались представители трех групп. Россияне вышли с бело-сине-белыми флагами — символом свободной России, появившимся после начала войны в Украине; представители белорусской диаспоры – с бело-красно-белыми флагами, украинские беженцы — с государственными желто-синими.

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"Спустя 32 года Кремль развязал преступную войну против Украины, прежде подавив демократические институты в собственной стране. На оккупированных территориях Украины Кремль собирается проводить с пропагандистским размахом "День России", отрицая идеи принятого 12 июня документа", – подчеркивается в заявлении организаторов марша в Варшаве.

В Женеве участники антивоенного митинга призвали к миру в Украине и свободе в России. В Латвии демонстранты пришли к посольству РФ в Риге с флагами Украины, Латвийской Республики, а также бело-сине-белыми флагами.

В уличном шествии в столице Великобритании вместе приняли участие эмигранты из России, беженцы из Украины и местные жители. Они прошли от Арки Веллингтона до здания российского посольства, скандируя: "Свободу России, мир Украине", "Путин и Лукашенко – террористы", "Россияне хотят мира" и "Путин – убийца".

Акция затронула также Австралию и Новую Зеландию, где российская диаспора митинговала вместе с украинцами, которые требуют остановить войну.

"Мы вместе с Украиной в эти дни, мы выступаем против фашистской идеологии "русского мира" и призываем мир сделать все, чтобы как можно скорее остановить это безумие", – сообщается на странице в Фейсбуке Svoboda Alliance AU&NZ русскоязычной диаспорой в Австралии и Новой Зеландии.

Про войну в центре Европы напомнили манифестанты в Ереване, Вене, Праге, Хельсинки, Тбилиси, Париже, Страсбурге, Милане, Дублине, Лондоне, Амстердаме, Мадриде, Стокгольме, Вашингтоне, Нью-Йорке, Сиэтле и Сан-Франциско. В Германии митинги прошли в Берлине, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Гёттингене, Гейдельберге и Мюнхене.

В Тбилиси, например, у бывшего здания посольства России (между странами разорваны дипломатические отношения с 2008 года) участники нарисовали "народный алфавит", в котором каждая буква обозначала слово, символизирующее путинскую Россию. "П" – "пытки", "У" – "убийства", "Ц" – "цензура".

Украина

В Киеве возле российского посольства прошла акция "Последний день России", в которой приняли участие в том числе и граждане страны-агрессора. Один из них пришел в вышиванке и демонстративно сжег свой паспорт. Участники акции поставили под посольством траурный венок и погребальный крест.

Фото Reuters
Фото Reuters

На России

И даже в самой России не всем было радостной в свой праздник. Вот такая растяжка появилась утром 12 июня в Москве перед Министерством обороны.

За акцией стоят анонимные московские художники, которые распространили соответствующее заявление.

"Победоносные сводки гостелеканалов, инфографики опросов с поправкой на "военное время" и результаты референдумов под дулом автомата неизбежно создают лишь наспех скроенную триколоровую иллюзию нового русского мира, в котором каждый из нас его проводник. Это ошибочная оптика. Сегодня просто не наш день. Наш день независимости, который мы безусловно достаточно скоро отметим – станет днем независимости от имперских амбиций", – говорится в заявлении художников.

Обстановка

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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