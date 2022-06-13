Как на Земле День России превратился в День Независимости от ПутиниZма

Пока хозяина Кремля поздравляли диктаторы, в 70 городах планеты прошли акции против его политики

В День России по всему миру прошли акции против режима Путина / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

"День России" в этом году был мало похож на праздник, призванный напомнить гражданам страны и всему миру о принятии Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, что произошло 12 июня 1990 года. Верхам было не до гуляний: Кремль по-прежнему отправлял своих солдат на верную гибель, желая вывести свои войска на границы Луганской и Донецкой областей, что не получается с 24 февраля. Элита все больше занята хлопотами по выведению своих активов из-под западных санкций, а низы – мыслями о выживании. Мировое сообщество отметило "День России" массовыми акциями протеста с требованием прекратить войну в Украине.

Сайт "Сегодня" собрал информацию, как прошел "День России" во всем мире.

Реклама

Поздравительные телеграммы

Конечно же, без поздравлений международный преступник Владимир Путин не остался, по количеству которых можно судить, кто сегодня готов ему пожать руку. Список довольно скромный и в основном из таких же мировых изгоев.

Согласно данным пресс-службы Кремля, они получили поздравления от:

северокорейского диктатора Ким Чен Ына;

так называемого лидера непризнанного образования Приднестровье Вадима Красносельского;

самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко;

от премьер-министра Республики Армения Николы Пашиняна, который не осудил нападение России на Украину и против которого вот уже месяц идут массовые акции протесты в Ереване;

бессменного на протяжении почти 20 лет президента Азербайджана Ильхама Алиева;

ставшего после своего отца Гурбангулы Бердымухамедова президентом Туркмении Сердара Бердымухамедова;

лидера Палестинской администрации Махмуда Аббаса;

короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда и наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда;

эмира Катара Тамима бен Хамад Аль Тани.

По-своему поздравил россиян с этим днем госсекретарь США Энтони Блинкен, Как передает американский телеканал CNN, представитель Белого дома пожелал россиянам "более мирного, открытого будущего".

Реклама

"Российские граждане, как и люди во всем мире, заслуживают того, чтобы жить без репрессий и иметь возможность пользоваться своими правами человека и основными свободами, не опасаясь последствий. Это включает в себя возможность высказывать свое мнение и мирно участвовать в гражданской и политической деятельности в своей стране", – говорится в заявлении Блинкена, обнародованном пресс-службой Госдепартамента США.

Протесты

В остальном мире прошла всемирная антивоенная акция свободных россиян, которая затронула 70 городов в разных странах мира. Как пишет немецкая редакция DW, она носила название "День Независимости от ПутиниZма".

Одна из самых многочисленных прошла в польской столице, где на площади Конституции собрались представители трех групп. Россияне вышли с бело-сине-белыми флагами — символом свободной России, появившимся после начала войны в Украине; представители белорусской диаспоры – с бело-красно-белыми флагами, украинские беженцы — с государственными желто-синими.

Реклама

"Спустя 32 года Кремль развязал преступную войну против Украины, прежде подавив демократические институты в собственной стране. На оккупированных территориях Украины Кремль собирается проводить с пропагандистским размахом "День России", отрицая идеи принятого 12 июня документа", – подчеркивается в заявлении организаторов марша в Варшаве.

В Женеве участники антивоенного митинга призвали к миру в Украине и свободе в России. В Латвии демонстранты пришли к посольству РФ в Риге с флагами Украины, Латвийской Республики, а также бело-сине-белыми флагами.

В уличном шествии в столице Великобритании вместе приняли участие эмигранты из России, беженцы из Украины и местные жители. Они прошли от Арки Веллингтона до здания российского посольства, скандируя: "Свободу России, мир Украине", "Путин и Лукашенко – террористы", "Россияне хотят мира" и "Путин – убийца".

Акция затронула также Австралию и Новую Зеландию, где российская диаспора митинговала вместе с украинцами, которые требуют остановить войну.

"Мы вместе с Украиной в эти дни, мы выступаем против фашистской идеологии "русского мира" и призываем мир сделать все, чтобы как можно скорее остановить это безумие", – сообщается на странице в Фейсбуке Svoboda Alliance AU&NZ русскоязычной диаспорой в Австралии и Новой Зеландии.

Про войну в центре Европы напомнили манифестанты в Ереване, Вене, Праге, Хельсинки, Тбилиси, Париже, Страсбурге, Милане, Дублине, Лондоне, Амстердаме, Мадриде, Стокгольме, Вашингтоне, Нью-Йорке, Сиэтле и Сан-Франциско. В Германии митинги прошли в Берлине, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Гёттингене, Гейдельберге и Мюнхене.

В Тбилиси, например, у бывшего здания посольства России (между странами разорваны дипломатические отношения с 2008 года) участники нарисовали "народный алфавит", в котором каждая буква обозначала слово, символизирующее путинскую Россию. "П" – "пытки", "У" – "убийства", "Ц" – "цензура".

Украина

В Киеве возле российского посольства прошла акция "Последний день России", в которой приняли участие в том числе и граждане страны-агрессора. Один из них пришел в вышиванке и демонстративно сжег свой паспорт. Участники акции поставили под посольством траурный венок и погребальный крест.

Фото Reuters

На России

И даже в самой России не всем было радостной в свой праздник. Вот такая растяжка появилась утром 12 июня в Москве перед Министерством обороны.

За акцией стоят анонимные московские художники, которые распространили соответствующее заявление.

"Победоносные сводки гостелеканалов, инфографики опросов с поправкой на "военное время" и результаты референдумов под дулом автомата неизбежно создают лишь наспех скроенную триколоровую иллюзию нового русского мира, в котором каждый из нас его проводник. Это ошибочная оптика. Сегодня просто не наш день. Наш день независимости, который мы безусловно достаточно скоро отметим – станет днем независимости от имперских амбиций", – говорится в заявлении художников.

Обстановка