Фактор Путина может сорвать саммит "Большой двадцатки" в Индонезии

Джакарта решила "поиграть" в миротворца и пригласить на встречу G20 диктатора, но США эта идея не понравилась

Индонезийский президент Джоко Видодо (в центре) посчитал, что может пригласить на саммит кого захочет / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Владимир Путин, который парламентом Канады признан ответственным за геноцид украинцев, засобирался на важный международный форум – на заседание глав стран так называемой "Большой двадцатки" (G20).

Хозяин Кремля, который развязал кровопролитную войну с использованием запрещенных видов оружия, собирается решать что-то за круглым столом рядом с уважаемыми лидерами Аргентины, Австралии, Бразилии, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Канады, Китая, Великобритании, Мексики, США, Турции, Франции, Южной Кореи, ЮАР, Японии, Саудовской Аравии и ЕС.

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Кстати, на этот саммит, который запланирован в Индонезии на 15–16 ноября, получил приглашение президент Украины Владимир Зеленский.

Вопрос, на каком расстоянии Путин будет держаться с лидерами G20 / Встреча 27 апреля с госсекретарем ООН Антониу Гутерришем в Кремле / Фото Reuters

Сайт "Сегодня" рассказывает подробности этой скандальной истории.

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Предыстория скандала

Через месяц после широкомасштабного вторжения армии России в Украину президент США Джозеф Байден высказался за исключение России из G20. Также он предложил предоставить Украине возможность участия во встречах "двадцатки". Так как ближайший саммит планировался через полгода, вопрос так и повис в воздухе. А тем временем хозяин будущего саммита – президент Индонезии Джоко Видодо решил стать миротворцем и позвал на саммит как Владимира Зеленского в качестве гостя, так и желающего уничтожить Украину Путина.

Об этот сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на выступление президента Индонезии Джоко Видодо. Индонезийский лидер также проинформировал, что пригласил на саммит Владимира Зеленского и получил предварительное согласие.

"Состоялся телефонный обмен мнениями с президентом России Владимиром Путиным о ситуации в Украине, а также о сотрудничестве G20. Подчеркнуто, что война должна быть немедленно прекращена и мирным переговорам должен быть дан шанс. Индонезия готова внести свой вклад в достижение этой цели", - отметил Видодо.

Реакция США

В итоге может так случиться, что Джоко Видодо будет проводить саммит только с Владимиром Путиным и, возможно, еще с несколькими лидерами стран-членов G20, которые пока делают вид, что война в Европе их не касается. Это может быть Китай, Индия и Южная Африка, которые, как и Индонезия, не присоединились к западным санкциям против России.

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Первыми свое нежелание находиться в одном помещении с Путиным высказали представители Белого дома.

Как сообщил американский телеканал CNN, Белый дом в частном порядке сообщил Индонезии, что Россия не должна быть допущена к участию в саммите G20 в этом году. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что хотя до саммита еще шесть месяцев, но позиция лидера США ясна.

"Президент публично выразил свое несогласие с участием Путина в G20. Мы выразили свое мнение, что мы не думаем, что они должны быть частью публичного мероприятия или в частном порядке. Многое может произойти за это время, но мы, конечно же, пока не видим признаков того, что Россия планирует конструктивно участвовать в дипломатических переговорах", – ответила Псаки на соответствующий вопрос журналистов.

Присутствие же Владимира Зеленского на саммите в качестве гостя Белый дом приветствует, хотя, по словам Псаки, еще слишком рано говорить о том, как это будет выглядеть.

Свое возмущение высказали и представители Пентагона.

"Он (Путин – Ред.) изолировал Россию своими действиями и должен оставаться в изоляции со стороны международного сообщества. Путин должен продолжать страдать от последствий своих действий в Украине", – передает американский журнал Newsweek слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Как развивается ситуация