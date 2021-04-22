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Как в фильмах ужасов: река изо льда "захватила" часть города в России (видео)

22 апреля, 12:13

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В этом году Амур подарил хабаровчанам яркий весенний ледоход, разгромив при этом часть набережной

Жители российского Хабаровска стали очевидцами необычного явления – река Амур, на которой стоит город, подняла глыбы льда на высоту метра и выкинула их на набережную.

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Об этом сообщает Telegram-канала Mash.

22 апреля в хабаровчане выложили в соцсетях вызывающее дрожь видео: огромные льдины, словно ожившие, снесли ограждение на набережной, с легкостью сломав металл.

Это вызвано весенним ледоходом в Хабаровском крае. В региональном управлении МЧС РФ уже предупредили, что во время в этом году рек будут вскрываться с сильный подъёмом уровня воды.

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Стоит отметить, что Амур регулярно подкидывает жителям Хабаровска сюрпризы. Например, в 2019 году он так затопил город, что тот стал похож на Венецию.

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А в прошлом году река река Кола буквально смыла железнодорожный мост, который связывал 300-тысячный Мурманск с остальной частью страны.

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Россия лед река льдина амур ледоход природное явление
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