Какие ваши доказательства? Лукашенко извинится перед миром, если будут факты принудительной посадки самолета Ryanair

По словам президента Беларуси, посадить лайнер в аэропорту Минска решил пилот без вмешательства со стороны

Фото: коллаж "Сегодня"

Правительство Беларуси не принуждало самолет ирландской авиакомпании Ryanair приземляться в Минске. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в эфире Sky News Arabia.

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"Нет доказательств, что мы "принудили" самолет Ryanair к посадке в Минске", – подчеркнул Лукашенко.

По его словам, посадить лайнер в аэропорту Минска решил пилот без вмешательства со стороны.

"Мы никого не заставляли приземляться в Минске и не меняли курс самолета. Произошло то, что произошло по решению пилота, как я понимаю, и владельцев самолета", – объяснил президент Беларуси.

Лукашенко уточнил, что пилот самостоятельно решил сменить траекторию полета, развернув воздушное судно, за несколько минуты до прибытия в Вильнюс.

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"Почему самолет не принял такого решения и почему он не приземлился в аэропорту Вильнюса, который находится в двух минутах?" – задался вопросом президент.

Лукашенко также попросил всех, кто считает Минск причастным к посадке самолета с пассажирами, предоставить доказательства.

"У вас есть факты, что мы кого-то принуждали к посадке? Положите их на стол. Если такие факты будут, мы извинимся перед всем миром за такие деяния. На сегодняшний день никто не предоставил доказательств или фактов", – резюмировал он.

23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка Софья Сапега. После этого ее арестовали в Беларуси на два месяца. Инцидент вызвал международный скандал.

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Новости "Сегодня" писали, что появилось пугающее видео с Протасевичем. На лице оппозиционера были видны синяки, ссадины и царапины, а его пальцы были сжаты в "замок".

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске.