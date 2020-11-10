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Катастрофа российского Ми-24: Алиев извинился перед Путиным

10 ноября, 04:49

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Вертолет в темное время суток считался вертолетом ВВС Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования России в связи с катастрофой российского военного вертолета Ми-24 , который сбили неподалеку от границы с Арменией.

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Об этом сообщает пресс-служба Ильхама Алиева.

В заявлении говорится, что вертолет в темное время суток считался вертолетом ВВС Армении. Президент Ильхам Алиев извинился за эту трагедию.

В Азербайджане заявили о готовности выплатить компенсации семьям погибших и раненых пилотов.

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"Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики возбудила уголовное дело и ведется расследование. Виновные будут наказаны, а российская сторона проинформирована", – говорится в заявлении пресс-службы.

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Напомним, Ми-24 сопровождал автоколонну с 102-й российской военной базы рядом с армянским населенным пунктом Ерасх. Вертолет упал в горной местности, два члена экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести.

В Сети появилось видео момента удара ракеты по российскому вертолету.

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Россия Армения Владимир Путин Ильхам Алиев
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