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Категорически не согласны – в Кремле возмутились позицией США и Украины по "Северному потоку – 2"

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
2 сентября, 12:25
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Москва надеется, что газопровод все же будет запущен
В Кремле недовольны высказываниями Байдена и Зеленского о российском газопроводе. Фото: коллаж "Сегодня"
В Кремле недовольны высказываниями Байдена и Зеленского о российском газопроводе. Фото: коллаж "Сегодня"

В Администрации президента России не согласны с позицией Украины и США относительно газопровода "Северный поток – 2", озвученной накануне президентами стран Владимиром Зеленским и Джозефом Байденом. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в четверг, 2 сентября.

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"По "Северному потоку". Вы знаете, что проект близок к завершению. Мы надеемся, что он будет запущен и сыграет очень важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы. Это исключительно коммерческий проект, который не может предоставлять ни для кого никакую угрозу. Мы категорически не согласны с совместным американо-украинским тезисом о том, что якобы этот проект несет в себе угрозу для Украины и для Европы в целом", – сказал Песков.

Напомним, в ходе встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского американская сторона заверила, что намерена выступать против работы "Северного потока – 2". В частности, президент США гарантировал введение санкций против газопровода "Северный поток – 2" в случае возникновения угроз для энергетической безопасности Украины.

"Я считаю, что с нашей стороны это большая победа, хотя это сложный вопрос", – отметил Зеленский.

Ранее спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что тема России обсуждалась на переговорах Зеленского и Байдена в негативном ключе.

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Президент Украины Владимир Зеленский уже третий день пребывает в США с официальным визитом. Вчера он провел встречу с американским коллегой Джо Байденом, а сегодня, 2 сентября, прибыл в Калифорнию.

Как проходила встреча Зеленского и Байдена

Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена началась в 21:00 по Киеву 1 сентября в Белом доме.

Байден в первую очередь заявил о приверженности США суверенитету Украины на фоне угрозы со стороны России и отметил, что хотел бы посетить Украину еще раз.

А Зеленский поблагодарил главу Белого дома за предоставление двух миллионов доз вакцин против COVID-19 и военной помощи в размере 60 млн долларов. Кроме того, Байдену передали список из около 450 пленных украинцев, которых незаконно удерживают на оккупированных территориях Донбасса, Крыма и в России.

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