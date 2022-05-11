Парад в Москве: что испугало Путина и почему показали так мало оружия и техники – послесловие

Кремль всех удивил, когда устроил день победобесия в эконом-варианте

Колонны боевых частей, прошедших по Красной площади, сократили в три раза. Фото: коллаж "Сегодня"

9 мая на Красной площади в Москве прошел парад по случаю Дня победы. Как сообщали российские СМИ, масштабная подготовка к нему проходила в подмосковном Алабино с начала апреля. Однако сам парад оказался не столь масштабным, как ожидался и гораздо более скромным по количеству солдат и военной техники в сравнении с парадом прошлого, 2021 года. Сайт "Сегодня" выяснил, в чем были различия и почему в 2022 году парад оказался унылым и "жиденьким".

Колонны боевых частей сократили в три раза

В этом году парад на Красной площади оказался менее многочисленным, чем год назад. Согласно данным Минобороны РФ, меньше было и людей, и техники. Так, например, если в 2021 году в параде участвовали 12 тысяч военных, то в 2022 году по Красной площади промаршировали 10 тысяч человек. Причем, из-за нехватки солдат на парад отправили также казаков, детей из военизированного движения "Юнармия", курсантов и сотрудников МЧС.

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Парад на Красной площади оказался менее многочисленным, чем год назад / Фото: сайт Кремля

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По сравнению с 2021 годом в параде не участвовали колонна 61-й отдельной бригады морской пехоты, 331-й парашютно-десантный полк, дислоцированный в Костроме, и колонна Военной академии связи им. Буденного.

В три раза сократили и колонны боевых частей, прошедших по Красной площади:

2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии,

27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из Наро-Фоминска,

4-й танковой дивизии, расположенной в поселке Мосрентген.

Если в прошлом году Таманская и 4-я танковая дивизия были представлены тремя "коробочками" общей численностью по 624 человека от каждого соединения, а 27-я ОМСБР – двумя (413 человек), то в этом году от каждого соединения промаршировали лишь около 200 человек. Таким образом, общая численность пешей части парада сократилась на 2000 человек.

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Из-за нехватки солдат на парад отправили казаков, детей из военизированного движения "Юнармия", курсантов и сотрудников МЧС / Фото: сайт Кремля

Также не были показаны некоторые типы военной техники, которые участвовали в параде в 2021 году. Вместо 191 единиц техники, участвовавших на параде в прошлом году, в этот раз по центру Москвы проехали лишь 129 боевых машин, большинство из которых – старые советские танки.

Так, на Параде Победы в Москве в 2021 году были представлены:

советские танки периода Второй мировой войны Т-34;

советские противотанковые самоходные артиллерийские установки СУ-100;

самоходно-артиллерийские установки 2С35 "Коалиция-СВ";

бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун";

боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3 с комплексом динамической защиты;

танк Т-14 на боевой платформе "Армата" с боевыми модулями "Эпоха" и "Кинжал";

боевые машины поддержки танков;

танки Т-72Б3;

танки Т-80БВМ;

танки Т-90М "Прорыв"

самоходные 152-мм гаубицы "Мста-С";

реактивные системы залпового огня "Торнадо-С";

оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М";

зенитные ракетные комплексы "ТОР-М2" и "БУК-М3";

зенитные ракетные комплексы "С-350 "Витязь";

зенитно-ракетные системы противовоздушной обороны С-300В4;

плавающие бронетранспортеры БТР-МД "Ракушка";

тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек";

многофункциональные станции наведения "Панцирь-СМ";

машины инженерной системы дистанционного минирования "Замедление";

береговые ракетные комплексы "Бал" с противокорабельными ракетами Х-35;

стратегические ракетные комплексы с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой "Ярс";

полицейские бронированные автомобили "Урал", "Тигр" и "Патруль".

Также была представлена боевая авиация:

вертолеты МИ-26, Ми-8АМТША, Ми-35М, К-52 "Аллигатор";

самолеты Су-24М, Су-34, Су-30СМ, Су-35, МиГ-29, МиГ-31К;

сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-22.

Всего в параде 2021 года приняли участие 76 самолетов и вертолетов. В 2022 году воздушная часть парада была отменена из-за якобы плохих погодных условий. К слову, над трибунами должен был пролететь "Самолет судного дня" Ил-80 – летающий командный пункт, способный управлять ядерными ракетами.

Во время парада отменили полет "самолета судного дня" Ил-80 / Фото: Минобороны РФ

Количество техники уменьшилось на треть

Что касается военной техники, то ее количество в этом году уменьшилось на 30 процентов. В 2022 году по Красной площади не проехали танки Т-80БВМ, самоходно-артиллерийские установки "Коалиция-СВ", тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", машины инженерной системы дистанционного минирования "Замедление", зенитные комплексы "Панцирь-С", а также целая линейка полицейских бронированных автомобилей.

Существенно сократилось и число советских танков Т-34 – вместо десяти, как в 2021 году, в параде 2022 года участвовал всего один такой танк. Количество БМП-2 сократилось с 7 до 4, БМП-3 – с 10 до 3, БТР-82А, которые традиционно возглавляют колонны тяжелой техники, – с 9 до 7. Вместо РСЗО "Торнадо-С" ("Смерч") на параде показали "Торнадо-Г" меньшего калибра ("Град").

Неизменными участниками парада остались:

танки Т-14 "Армата" – 3 штуки:

танки Т-90М "Прорыв" – 7 штук;

бронетранспортеры МДМ – 10 штук;

боевые машины десанта БМД-4М – 10 штук;

ракетные комплексы "Искандер" – 6 штук;

стратегические ракетные комплексы "Ярс" – 3 штуки;

бронемашины "Тайфун" и "Тигр" различных модификаций – 6 штук;

комплексы ПВО "Бук-М3" и "Тор-М2" – по 4 штуки;

БТР "Бумеранг" – 3 штуки.

В 2021 году в параде участвовали 10 советских танков Т-34. На параде 2022 года был всего один такой танк / Фото: сайт Кремля

Вместо парада на войну

Уменьшение количества людей и техники на параде в Москве, в первую очередь, связано с войной в Украине. В частности, вышеупомянутый 331-й гвардейский парашютно-десантный ударный Костромской полк, отсутствующий на Красной площади, принимал участие в боевых действиях под Киевом, во время которых понес потери в количестве 49 человек (по официальным данным РФ). Среди погибших десантников был и командир полка полковник Сергей Сухарев. Кроме того, под Харьковом был убит и командир неучаствовавшего в параде батальона морской пехоты 61-й бригады Дмитрий Софронов.

Сергей Сухарев и Дмитрий Софронов вместо парада отправились на войну в Украину, где и погибли. Фото: коллаж "Сегодня"

Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что в войне с Украиной Россия задействовала практически всю свою армию, поэтому на парад пришлось сгонять военных из московских военных частей и студентов.

"На параде не было войск, как таковых. Они все в Украине, многие уже погибли. По Красной площади маршировали курсанты, студенты военной академии и женские батальоны", – говорит "Сегодня" Жданов.

Олег Жданов: "По Красной площади маршировали курсанты, студенты военной академии и женские батальоны". Фото: коллаж "Сегодня"

У армии РФ дефицит техники

Эксперт считает, что в России скоро не то, что показывать некого будет на параде, но и воевать будет нечем.

"На парад буквально выгребли остатки старой советской техники. Все, что было более-менее боеспособным, отправлено в Украину. При этом часть российской техники уничтожена или захвачена ЗСУ. В том числе, тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" и ЗРПК "Панцирь-С", – говорит эксперт.

Справка

ТОС-1А "Солнцепек"

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" была разработана в 2001 году. Размещается на базе танка Т-72 или на шасси грузового автомобиля КрАЗ. Основной задачей системы является поддержка пехоты и бронетанковых соединений. ТОС предназначена для вывода из строя легкобронированной техники, разрушения зданий и сооружений объемным взрывом, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях. Уничтожение происходит полем высокой температуры и избыточным давлением, которое создается при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях.

Инфографика: "Сегодня"

ЗРПК "Панцирь"

"Панцирь" – российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования. Комплекс предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Также может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз. Поражение целей – до 40 км.

/ Фото: Сегодня

Военный эксперт Якуб Войнаровский также считает, что практически вся российская техника сегодня вывезена из страны.

"Им нечего было демонстрировать. А лишний раз показывать свою неспособность воевать, то лучше вообще ничего не показывать. Что они собственно и сделали", – говорит "Сегодня" эксперт.

Практически вся российская техника сегодня вывезена в Украину / Фото: сайт Кремля

В то же время Олег Жданов отмечает, что столь скудный парад в данное время на руку Путину.

"Даже если бы и была возможность продемонстрировать некую мощь своей армии, Путину сегодня это не нужно. Президент России боится Запада, он чувствует, что проигрывает в войне с Украиной и всем миром. Именно поэтому Россия уже не угрожает ядерным оружием и отменила воздушный парад с участием "самолета судного дня". Путин хочет снизить градус напряжения и уменьшить конфликт с США и Британией, в первую очередь. В такой ситуации масштабный парад в Москве был бы для него некстати", – подытожил Жданов.

Даже если бы и была возможность продемонстрировать некую мощь своей армии, Путину сегодня это не нужно / Фото: сайт Кремля

Ранее сайт "Сегодня" писал, что Вторая армия мира оказалась мыльным пузырем, и выяснял, почему Путин не объявил мобилизацию и войну Украине.

Также мы информировали, что 9 мая в городах России военные парады, посвященные 77-й годовщине Победы во Второй мировой войне прошли без демонстрации боевой авиации. Как объяснили в Кремле, воздушная часть торжественного мероприятия была отменена "из-за погодных условий". Данное заявление властей вызвало недоумение и насмешки у граждан России.