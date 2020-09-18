Киркоров, Басков и Цой записали клип в поддержку Лукашенко

В то время, как на фоне репрессий в отношении оппозиции ряд иностранных звезд, в том числе и украинская поп-дива Тина Кароль, отказались выступать в Беларуси, группа российских артистов записала песню в поддержку президента Александра Лукашенко

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Ролик "Артисты за мир — Любимую не отдают" был опубликован на YouTube-канале белорусской группы "Аура" 17 сентября и на данный момент его просмотрели больше 125 тысяч раз.

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На видео показаны не менее 20 исполнителей и коллективов из России и Белоруссии, которые попеременно исполняют текст песни. Среди них Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Анита Цой, Диана Гурцкая, Денис Майданов и Наталия Москвина.

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Любопытно, что напрямую Александр Лукашенко в тексте песни не упоминается, однако слова "любимую не отдают" являются дословной цитатой из его выступления в парламенте перед президентскими выборами 9 августа.

Как сообщает "Открытые медиа", у Киркорова и Буйнова от поддержки Лукашенко открестились – представители артистов подтвердили их участие в записи ролика, но заверили в том, что они не знали о происхождении цитаты.

Напомним, что белорусы с 9 августа протестуют против 26-летнего правления своего президента. Власть бросила против демонстрантов силовиков, которые применяют спецсредства, а количество задержанных исчисляется тысячами. На этом фоне оппозиция передала ряду стран, в том числе ЕС и Украине, черный список силовиков, причастных к издевательствам.

Как мы уже сообщали, к акциям протеста присоединились и артисты Национальной филармонии Білорусі, которые исполнили неофициальный гимн страны "Магутны Божа".

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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