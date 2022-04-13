Киселев: Медведчук давал плохие советы Путину – были одни провалы

Среди прочего он обещал президенту России, что удержит результат голосования в 2004 году

Евгений Киселев напомнил, кто такой Виктор Медведчук. / Фото: BBC, Коллаж: Сегодня

Все советы, которые глава партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук давал президенту России Владимиру Путину, были весьма плохими.

Об этом заявил Евгений Киселев в эфире проекта "FREEDOM" на YouTube-канале "Украина 24".

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Советы Путину

"Он в свое время обещал Путину, что удержит результат голосования в 2004 году, когда боролись за пост президента премьер-министр Виктор Янукович и лидер оппозиции Виктор Ющенко. Побеждал Ющенко, но у него победу пытались украсть – и украденную победу Медведчук обещал Путину удержать. Не удержали – случилась Оранжевая революция", – сказал Киселев.

Кроме этого, он заявил и про другие возможные советы:

"Потом много "хороших" советов надавал Медведчук Путину – возможно, он ему тоже настоятельно советовал осуществить массированное вторжение в Украину, вот эту военную агрессию, так что, вполне вероятно, что огромная часть вины за все, что происходит сейчас, лежит на его плечах. Взяли Медведчука наконец – и поделом ему".

Также Евгений Киселев напомнил зрителям, кто такой Виктор Медведчук:

"Это один из ближайших украинских друзей президента России Владимира Путина. Он даже кум Путина. В России и в третьих странах это, возможно, не так важно, но в Украине быть кумом какого-то человека – это значит быть фактически его близким родственником. Путин и жена бывшего временно и.о. президента России Дмитрия Медведева были крестным отцом и матерью ребенка Медведчука. Но дело даже не в этом: Медведчук был главным агентом влияния России, начиная, наверное, с 2002, 2004 и уж точно 2004 года".

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Напомним, в России уже успели отреагировать на задержание Виктора Медведчука. Там считают, что фото с задержанным политиком еще нуждается в проверке.

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