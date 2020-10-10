КНДР показала новую межконтинентальную баллистическую ракету

В субботу, 10 октября, во время масштабного парада в Пхеньяне, Северная Корея продемонстрировала новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).

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Об этом сообщает Sky News.

Как пишет издание, парад проходил ночью перед рассветом и был приурочен 75-летию "Трудовой партии Кореи". На мероприятии выступил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Южнокорейское агентство "Ренхап" отметило, что новую ракету перевозили на транспортере с 22 колесами, тогда как для перевозки другой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15" использовали транспортер с 18 колесами.

Военные эксперты в Сеуле указывают на увеличенные размеры новой ракеты, что говорит о ее способности нести больший полезный вес: несколько боеголовок, дополнительные ложные цели и средства преодоления ПРО.

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Кроме нее на мероприятии продемонстрировали ракету "Пуккыксон-4А". По предварительным данным, она может запускаться с подводных лодок.

Напомним,снимки судостроительного завода в Северной Корее, сделанные со спутника 4 сентября, показывали некую активность, которая могла свидетельствовать о подготовке испытаний баллистической ракеты средней дальности, запускаемой с подлодки.

Ранее Ким Чен Ын утверждал, что северокорейское ядерное оружие направлено на самозащиту, но подчеркнул, что "борьба с врагами продолжается со времен Корейской войны и что давление со стороны империалистов также возросло".

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