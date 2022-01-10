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Кое-кто в Европе пострадает: Россия угрожает военным ответом

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
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10 января, 20:36
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Россия требует от США гарантий неразмещения в Европе наступательного вооружения малой и средней дальности
В России пригрозили военным ответом на действия США в Европе
В России пригрозили военным ответом на действия США в Европе / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия считает неприемлемым размещение американского вооружения в Европе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил на брифинге по итогам российско-американских переговоров в Женеве.

По его словам, угроза размещения наступательного вооружения малой и средней дальности в Европе может потребовать от России некоего военного ответа.

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"Если США не откажутся от размещения потенциала, который очень стремительно развивается, то в скором времени где-то в Европе, возможно, это потребует некоего военного ответа со стороны России. Речь идет о решении ответить на подобную угрозу, руководствуясь нашими соображениями, и это может неизбежно вредить безопасности США и их европейских союзников", — подчеркнул он.

Также он отметил, что стоит брать во внимание то, что речь идет об одном из самых опасных районов размещения вооружений малой и средней дальности.

Предыстория

9 января представитель Пентагона Джон заявил, что США не планируют обсуждать с Россией сокращение войск и учений в Восточной Европе при условии согласия РФ уменьшить свои силы.

NBC News со ссылкой на представителя нынешней администрации США и двух бывших чиновников США в сфере нацбезопасности сообщил, что Вашингтон якобы готов обсуждать с Москвой сокращение войск и учений в Восточной Европе, если она согласится также сократить свои силы.

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Также Рябков заявлял, что диалог между США и Россией по гарантиям безопасности может ограничиться одной встречей.

8 января стало известно, что представители США планируют предложить для обсуждения тему размещения ракет в Европе и масштабы военных учений на предстоящих переговорах с Москвой.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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