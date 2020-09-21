"Кокаиновый" скандал в посольстве России: наркотики везли в Госдуму

Следователи пытаются замять причастность российских депутатов и дипломатов к наркотрафику из Аргентины

Часть кокаина, который был обнаружен в одном из зданий посольства России в Аргентине в 2018 году, должна была попасть в российский парламент – Государственную Думу и Совет Федерации.

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Об этом, как сообщают "Открытые Медиа", свидетельствует расследование Центра "Досье".

В частности, именно об этом сообщил на допросе бывший командира одной из частей Внутренних войск МВД РФ Михаил Казанцев.

"Со слов Ковальчука (главного фигуранта расследования, предпринимателя Андрея Ковальчука – ред.), часть кокаина предназначалась для депутатов Государственной думы РФ и членов Совета Федерации Федерального собрания РФ", — гласят его показания.

При этом, журналисты уверены, что следователи пытаются замять причастность к наркотрафику высокопоставленных работников МИД РФ, а также членов российского парламента – спецслужбы не стали устанавливать адресатов аргентинской партии, хотя могли бы проследить дальнейший путь прибывших в Москву чемоданов, поскольку в них были спрятаны GPS-датчики.

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Напомним, что скандал вспыхнул 2,5 года назад после того, как в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе обнаружили 12 сумок с кокаином. Изначально сообщалось о 389 кг наркотика, однако позже часть груза "испарилась", и ФСБ изъяла лишь 362 кг порошка.

Через полгода правоохранительные органы Аргентины сожгли наркотики в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе.

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