Колонны силовиков и жесткие задержания протестующих: что сейчас происходит в Москве (видео)

Силовики начали задержания людей, которые собрались в Москве в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального и других политзаключенных.

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Об этом сообщает "Медуза".

В Москве в день проведения протестов закрыли станции метро: "Александровский сад", "Охотный Ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий Мост", "Лубянка" и "Китай-город".

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Силовики на "Чистых прудах" пропускают граждан в сторону центра только при предъявлении ими документа, подтверждающего, что они проживают или работают в этом районе.

Кроме того, силовики в Москве пытаются прикрыть номера своих жетонов лямками, некоторые полицейские и вовсе сняли жетоны, пишут "Открытые медиа".

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Полиция оттеснила протестующих, которые пришли к "Матросской тишине". Люди скандируют: "Аквадискотека!" Идут задержания. На данный момент более 100 задержанных.

Некоторые участники акции решили обойти полицейские кордоны по трубам над железнодорожными путями.

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Силовики на время прекратили гоняться за протестующими на Стромынке. Собравшиеся несколько сотен человек скандировали "Россия будет свободной!".

К одному из задержанных силовики применили электрошокер.

Неподалеку от Тверской загорелась полицейская машина, ее быстро потушили. Причину возгорания устанавливают.

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Задержали пресс-секретаря российского оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш. Она отбывала девять суток административного ареста по делу о призывах к участию в протестах 23 января. За полчаса до истечения срока ареста ее повторно задержали прямо в спецприемнике, сообщила адвокат Ярмыш Вероника Полякова.

Посольство США в Москве призывает власти РФ соблюдать международные обязательства в области прав человека – это касается воскресных акциях.

Как сообщали ранее, в Москве на митинге силовики задержали супругу Алексея Навального – Юлию Навальную.

Напомним, что сайт "Сегодня" ведет текстовый онлайн о митингах в поддержку Навального в России.

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