Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Командование ВС РФ к 9 мая будет пытаться выдать за успехи в Украине что угодно – Жданов

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 апреля, 16:31
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В России приняли важное для себя решение
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов рискнул своей карьерой ради победы в Украине.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов рискнул своей карьерой ради победы в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин требовал от начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова закончить специальную военную операцию в Украине до 9 мая. Но поскольку войска агрессора терпят неудачу, командование ВС страны-агрессора будет искать к этой дате что угодно, что можно выдать за "победу".

Об этом военный эксперт Олег Жданов сообщил в интервью телеведущему Владимиру Полуеву на YouTube-канале "Украина 24".

Реклама

Порадовать Путина

Жданов отметил, что уже есть информация, что Герасимов даже рискнул своей карьерой ради "победы" в Украине для Путина.

"Он сказал, что своей карьерой клянется, что выполнит поставленную задачу", – сказал военный эксперт.

Именно поэтому, по словам Жданова, командование ВС РФ приняло решение сосредоточиться на одном направлении:

"Они понимают, что с 4-х направлений нас не возьмут, что они уже на "растяжке", а не мы сейчас, по всему фронту в Украине – больше 1000 км. Поэтому они приняли решение – сосредоточиться на одном направлении и попытаться там одержать успех. Успех для них будет любой – например, движение к административным границам, не дай Бог, еще развитие направления на Харьков из Луганской области. Они это будут преподносить как победу во всей этой операции и будут говорить... что цель операции достигнута, закончена, понимая, что дальше у них сил нет".

Эксперт также отметил, что если Украина выстоит и отобьет все атаки оккупантов, то дальше начнется 3-й этап войны – постепенный и планомерный военный разгром России.

Реклама

Сакральная дата

9 мая – сакральная дата для Путина и выстроенного им режима. Победа во Второй мировой войне, которую диктатор присвоил СССР и ее преемнице России, стала одним из ключевых мифов путинской России. О том, что президент страны-агрессора мечтает провести "победный парад" по случаю захвата Украины прямо на Крещатике, не раз сообщал наш Генштаб. Это подтверждает и то, что у оккупантов находят парадную форму.

1 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что президент РФ не уступил своим планам захватить Украину до 9 мая и провести "победный" парад. Схожую информацию 3 апреля обнародовал CNN. По данным американского издания, РФ изменила свою военную стратегию и решила сосредоточиться на захвате Донецкой и Луганской областей – лишь бы продемонстрировать к тому же 9 мая свои "успехи" в Украине.

Реклама

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 3 апреля
1
Личный состав 18000
Личный состав
2
Самолеты 143
Самолеты
3
Вертолеты 134
Вертолеты
4
Танки 644
Танки
5
ББМ 1830
ББМ
6
Артиллерия 325
Артиллерия
7
Средства ПВО 54
Средства ПВО
8
РСЗО 105
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 89
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1249
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Старший лейтенант Хоменко Андрей – командир десантно-штурмового взвода 80-й бригады. Во время одного боя сумел уничтожить 5 единиц БМП-3 и танк. Осуществил эффективную эвакуацию личного состава разных подразделений бригады, чем спас сотни жизней. Погиб во время истребления вражеского десанта на Николаевщине. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Варвара Хлевицкая – 7-летняя школьница из Кропивницкого. Чтобы помочь украинским военным, разбила копилку (собирала на телефон) – оказалось, мало. И Варя пошла продавать тюльпаны, поставив рядом табличку: "Купи цветок, а я куплю броник". За несколько часов выручила 4 тысячи гривен, добавила свои, и лично подарила воинам бронежилет.
Слава Україні!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять