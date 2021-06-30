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Коронавирус "Дельта" косит россиян. В РФ – новый рекорд смертности

30 июня 2021 12:21

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Разработчик "Спутника V" уже признал – российская вакцина в 2,6 раза менее эффективна против индийского штамма

Мутировавший коронавирус вызвал волну смертности в России. Фото: коллаж "Сегодня"

Мутировавший коронавирус вызвал волну смертности в России. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 29 июня, в России скончались 669 человек с диагностированной коронавирусной болезнью – это новый абсолютный максимум за все время пандемии.

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Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в стране.

Таким образом, с начала своего распространения инфекция унесла жизни 135 214 россиян.

Кроме того, за вчерашний день в РФ обнаружили еще 21 042 случаев заражения, больше трети из них (почти 6 тыс.) – в Москве.

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На сегодняшний день Россия занимает пятое место в мире по распространению болезни – только по официальным данным в этой стране зарегистрировали 5,5 млн случаев ковида. Из них 378 тыс. продолжают болеть на сегодняшний день.

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Одним из главных факторов очередной волны эпидемии стал индийский "дельта"-штамм коронавируса, из-за которого МИД Украины рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в эту страну.

Тем временем в Центре имени Гамалеи, где разработали вакцину "Спутник V" уже официально признали, что ее эффективность против этого варианта вируса значительно ниже – примерно в 2,6 раза. В то же время эффективность вакцин Pfizer и Moderna против "дельта"-штамма оценивается в 88%.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль тоже высмеял "непонятную эффективность" российской вакцины, заявив, что Киев не станет ее покупать.

О чем еще говорят в Украине и мире 30 июня, смотрите в видеосюжете:

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