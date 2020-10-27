Коронавирус наступает. В России ввели всеобщий масочный режим

В России из-за обострившейся ситуации с коронавирусом ввели всеобщий масочный режим.

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Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова.

Согласно документу, все, кто находится на территории России, обязан носить маски :

в местах массового пребывания людей;

в общественном транспорте;

в такси;

на парковках;

в лифтах.

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Местным властям поручили установить контроль над исполнением постановления, а также обеспечить своевременное принятие противоэпидемических мер, направленных на стабилизацию обстановки, связанных с распространением COVID-19.

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Согласно последним данным, в России подтверждено 1 547 774 случая заражения коронавирусом, умерли 26 589 человек, выздоровели – 1 158 940.

Напомним, президент РФ Владимир Путин похвастался созданием второй вакцины от коронавируса.

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