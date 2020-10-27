Коронавирус наступает. В России ввели всеобщий масочный режим

В России из-за обострившейся ситуации с коронавирусом ввели всеобщий масочный режим.
Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Согласно документу, все, кто находится на территории России, обязан носить маски :
- в местах массового пребывания людей;
- в общественном транспорте;
- в такси;
- на парковках;
- в лифтах.
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Местным властям поручили установить контроль над исполнением постановления, а также обеспечить своевременное принятие противоэпидемических мер, направленных на стабилизацию обстановки, связанных с распространением COVID-19.
Согласно последним данным, в России подтверждено 1 547 774 случая заражения коронавирусом, умерли 26 589 человек, выздоровели – 1 158 940.
Напомним, президент РФ Владимир Путин похвастался созданием второй вакцины от коронавируса.
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