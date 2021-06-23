Коротко и по делу. Все о "столкновении" России и Британии в Черном море

Российские корабли и самолет открыли предупредительный огонь по британскому эсминцу – была ли угроза или РФ просто набивает себе цену

Действия России едва не привели к международному конфликту. Или это просто театр? Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня в Черном море произошел загадочный инцидент между Россией и Великобританией, который мог закончиться настоящим боевым столкновением. Загадочный – потому что одна из сторон вообще отрицает, что это было.

Реклама

Сайт "Сегодня" собрал самое важное о перестрелке между российскими и британскими силами возле оккупированного Крыма.

Версия России

Днем 23 июня Министерство обороны РФ сообщило о предупредительной стрельбе по эсминцу ВМС Великобритании HMS Defender.

По версии оккупантов, военный корабль нарушил "их" границу возле мыса Фиолент у оккупированного Крымского полуострова, после чего экипажу эсминца пригрозили применением оружия.

В ответ на отсутствие реакции пограничный сторожевой корабль ФСБ РФ выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик Су-24М сбросил четыре осколочно-фугасные авиабомбы. Военные даже опубликовали видео, снятое якобы до атаки:

Реклама

После этого британский корабль покинул оккупированные воды.

Британского военного атташе даже вызвали в Минобороны России, а посла Дебору Броннерт – в МИД РФ. Якобы из-за "нарушения эсминцем ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации".

Версия Британии

Реакция британцев вызвала недоумение – в Лондоне утверждают, что никто их корабль не обстреливал.

По информации Минобороны Соединенного Королевства, HMS Defender "совершает мирный проход через территориальные воды Украины в согласовании с международным правом".

Реклама

Британские военные допустили, что РФ проводит в Черном море учения по артиллерийской стрельбе, а "выступление" россиян является предупреждением морского сообщества об их деятельности.

"В Defender не стреляли, и мы не признаем утверждения о том, что на его пути сбрасывались бомбы", – утверждают в ведомстве.

Министр обороны Бен Уоллес уточнил, что Defender совершал обычный транзит из Одессы в направлении Грузии по международно признанному морскому коридору. При этом российские судна отслеживали его движение.

Реакция Украины

До комментария британцев министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осудил действия России.

Он назвал случившееся наглядным доказательством того, что "агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма составляют постоянную угрозу Украине и союзникам".

Реклама

"Я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море", – заявил Кулеба.

А вот советник главы Офиса президента Алексей Арестович усмотрел в действиях россиян попытку срыва будущих учений Sea Breeze-2021 с участием Украины и стран НАТО и враждебность в отношении международной безопасности.

Он считает это "классической информационно-психологической операцией агрессора" – подобные фейковые новости указывают на то, что курс на повышение безопасности в Черноморском регионе с участием Украины и НАТО выбран и реализуется абсолютно правильно.

О чем еще говорят в Украине и мире 23 июня, смотрите в видеосюжете: