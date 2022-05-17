Косово ввело санкции против РФ и Беларуси

Косово солидарно с международными партнерами по ограничениям против России и Беларуси

Страны Путина и Лукашенко снова попали под санкции/Фото: коллаж: "Сегодня"

Правительство Косово вводит санкции против России из-за агрессии в Украине. Кроме того, ограничения введены и против Белоруссии.

Об этом сообщает Kallxo.

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Заместитель министра иностранных дел и диаспоры Крэшник Ахмети заявил, что действия России осуждены резолюцией Ассамблеи ООН. Он отметил, что Косово солидарно с международными партнерами и предложило правительству проголосовать за проект решения о санкциях.

"Эти санкции направлены на усиление давления на правительство и российскую экономику и ограничение ресурсов Кремля во время военной агрессии против Украины", — добавил Ахмети.

Кроме того, первый вице-премьер Бесник Беслими также рассказал о введении ограничительных мер в отношении российской частной военной группе "Вагнер". Он отметил, что правительство решило заморозить активы попавших под санкции лиц, а также ввести запрет на их поездки и перемещение их активов за пределы Косово.

Санкции против РФ работают

В России губернаторы массово слагают полномочия. Вероятно, это связано с санкциями против РФ.

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Главы Томской, Саратовской, Кировской областей, а также Марий Эл во вторник, 10 мая, заявили о сложении полномочий, а глава Рязанской области подчеркнул, что не будет баллотироваться на новый срок. Выборы во всех пяти областях запланированы на сентябрь.

Издание Reuters пишет, что хотя губернаторы российских регионов избираются, они политически подчинены Кремлю.

Некоторые губернаторы, подавшие в отставку, представляют регионы, где правящий блок "Единая Россия" набрал мало голосов на прошлогодних парламентских выборах.

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Глава аналитического Центра развития региональной политики в Москве Илья Гращенков заявил, что Кремль отказывается от слабых губернаторов на фоне ухудшения экономических перспектив, вызванного санкциями Запада.

"Экономика нуждается в реструктуризации, особенно в регионах, где есть значительное экономическое влияние Запада. Этих губернаторов нужно заменить младшими и альтернативами", — сказал Гращенков.

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