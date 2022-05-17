Кремль начал жестоко наказывать командиров оккупационных войск

За время войны никаких стратегических задач российским захватчикам выполнить не удалось

В России наказывают своих командиров. Фото: коллаж "Сегодня"

За поражения в Украине Кремль показательно наказывает командиров оккупационных войск. За время российско-украинской войны никаких стратегических задач российским захватчикам выполнить не удалось. В результате в РФ начались массовые увольнения.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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"Непобедимая и легендарная" армия оказалась ордой убийц, мародеров, насильников и трусов под руководством бездарей и воров. Некомпетентность русской военной верхушки превзошла все ожидания мирового сообщества", – заявили в ведомстве.

Чтобы уменьшить последствия будущей политической и уголовной ответственности, кремлевские власти пытаются обвинить во всех неудачах и поражениях командиров оккупационных частей и соединений. Поиск виновных руководство страны-оккупанта начало в "лучших сталинских традициях".

Так, за "героическую потерю" гордости ЧФ РФ ракетного крейсера "Москва" был отстранен от должности и арестован командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов. Следственные действия также были начаты в отношении его первого заместителя вице-адмирала Сергея Пинчука.

За беспрецедентные потери личного состава, вооружения и военной техники отстранен от должности Владислав Ершов, руководивший шестой армией ВС РФ.

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По этим же причинам отстранен командир первой танковой армии Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель. "Вопреки приказу высшего руководства" генерал отправлял на выполнение карательных операций на территорию Украины срочников.

В связи с неудовлетворительным выполнением поставленных задач отстранен от должности командующего 22 АК южного военного округа в Крыму генерал-майор Аркадий Марзоев.

Также отстранили от должности и командира 103 отдельной бригады материально-технического обеспечения полковника Михаила Пономарева.

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"Все эти показательные наказания только способствуют распространению среди оккупантов недоверия к своим командирам. Военачальники страны-агрессора и дальше продолжают поражать мир своей некомпетентностью и стремлением к самоуничтожению", – добавили в разведке.

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