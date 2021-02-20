Военное сотрудничество Украины и США: Кремль забеспокоился

Песков заявил, что Украине никто не угрожает

В Кремле обеспокоены, что США продолжают "накачивать" оборонный потенциал Украины, которой якобы "никто не угрожает".

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Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам.

Он обратил внимание на сотрудничество Украины и США и то, что Вашингтон готов оказывать всестороннюю помощь украинской армии.

"Они (американцы – "Сегодня") продолжают накачивать оборонный потенциал Украины. Украине никто не угрожает. Наоборот, это провоцирует эти самые горячие головы украинские... их накачивает на проявление агрессивности, в том числе конкретно в плане агрессивности в решении проблем юго-востока", – сказал Песков.

Ранее мы сообщали, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песковназвал Украину недружественной странойи проектом западных стран.

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Напомним, в прошлом году партнерство с США вышло на новый уровень. Штаты утвердили военную помощь Украине на сумму 250 млн долларов, поступила новая партия "Джавелинов". Новая администрация Белого дома обещает также не сбавлять темпов сотрудничества.

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