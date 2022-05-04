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Кремль открестился от планов объявить войну Украине 9 мая

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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4 мая, 16:49
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Дмитрий Песков прокомментировал предположения о планах российской власти
Дмитрий Песков отрицает, что Россия планирует объявление войны
Дмитрий Песков отрицает, что Россия планирует объявление войны / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Кремль опроверг слухи о том, что президент России Владимир Путин планирует объявить войну Украине и объявить национальную мобилизацию 9 мая. Об этом сообщает Reuters.

На вопрос о предположениях о том, что Путин объявит войну Украине 9 мая, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил:

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"Никаких шансов на это нет. Это чепуха".

Песков также назвал неправдивыми слухи о том, что может быть принято решение о всенародной мобилизации.

"Это неправда. Это ерунда", — сказал Песков журналистам.

Слухи о 9 мая

Путин до сих пор характеризовал действия России в Украине как "военную спецоперацию", а не как войну. При этом западные политики и некоторые наблюдатели за Россией предполагают, что он может готовиться к важному заявлению в следующий понедельник с целым рядом возможных сценариев — от прямого объявления войны до объявления победы.

9 мая — одно из самых важных национальных событий в России, когда она отмечает победу Советского Союза во Второй мировой войне.

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Владимир Путин готовится к параду в честь Дня победы на фоне потерь в Украине 24,5 тысячи своих солдат и тысяч единиц военной техники. К этому дню Москва попытается выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, чтобы было о чем заявить с трибуны Мавзолея.

Однако, как считают западные эксперты, у Путина уже не получается объявить о великой победе над "нацисткой Украиной" 9 мая, а поэтому от него ожидают последней попытки массовой отправки людей на бойню в Украину.

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