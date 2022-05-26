Кремль продолжает шантажировать мир: что Путин передал через Драги

Премьер Италии пытался решить вопрос мирового голода

Путин не желает никого слышать, даже премьера Италии Марио Драги / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Роль очередного посредника между ЕС, Украиной и Россией попытался выполнить премьер-министр Италии Марио Драги. Он провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, который не собирается заканчивать свою войну в Украине. На данный момент никаких позитивных сдвигов от этого разговоре нет.

О телефонном разговоре сообщила пресс-служба Кремля, передает британское издание The Guardian.

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Что известно

В заявлении Рима сказано, что стороны обсудили ситуацию в Украине, продовольственный кризис и его влияние на бедные страны. Других подробностей звонка итальянская сторона не сообщает.

Кремль предоставил более расширенную версию. По данным Москвы, Путин сказал итальянскому политику, что Россия готова внести значительный вклад в решение международного продовольственного кризиса, но только при условии – Запад должен снять санкции.

"Отметив необоснованность обвинений России в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, Владимир Путин обратил внимание, что возникшие сложности связаны в том числе со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также финансовой политикой западных стран в период пандемии коронавируса. Ситуация усугубилась вследствие антироссийских рестрикций, введенных США и Евросоюзом", – так подает разговор Кремль.

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Российский лидер также заявил, что Москва готова продолжить бесперебойные поставки газа в Италию. Еще Путин рассказал, как усиленно работает над обеспечением безопасности судоходство в Азовском и Черном морях.

"Подробно рассказал о предпринимаемых шагах в целях обеспечения безопасности судоходства, включая ежедневно открываемые гуманитарные коридоры для выхода гражданских судов из портов Азовского и Черного морей, чему препятствует украинская сторона", – соврала в очередной раз пресс-служба Кремля.

А что на самом деле