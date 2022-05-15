Мир
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💥 Освобождение Харькова 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Кремлевский олигарх под запись заявил, что у Путина рак крови – журнал New Lines

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 мая, 03:12
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Издание получили аудиозапись близкого к Кремлю олигарха, который описывает Путина как "тяжело больного раком крови"
Владимир Путин может быть тяжело болен. Коллаж "Сегодня"
Владимир Путин может быть тяжело болен. Коллаж "Сегодня"

Близкий к Кремлю олигарх записал на пленку заявление о том, что президент "тяжело болен раком крови".

Об єтом говорится в статье журнала New Lines Magazine.

Реклама

Подробности

24 февраля началось его вторжение в Украину, ухудшающееся здоровье 69-летнего президента России стало предметом лихорадочных спекуляций — спекуляций, значение которых пресс-секретарь Дмитрий Песков снижает, ссылаясь на "отличное" здоровье Путина.

Борис Карпичков, перебежчик из КГБ в Великобританию (и бывший офицер Второго главного управления, специализирующийся на контрразведке), считает, что его бывший коллега-шпион, которому уже за 60, страдает болезнью Паркинсона, а также "многочисленными" другими заболеваниями, включая слабоумие.

"Он или является, или, по крайней мере, ведет себя как сумасшедший и одержимый параноидальными идеями" — сказал Карпичков газете Руперта Мердока Sun, сравнив Путина в этом отношении со Сталиным, который перенес как минимум один инсульт.

Реклама

Telegram-канал под названием Генерал СВР, который якобы ведет бывший офицер Службы внешней разведки России, заявил, что Путину в ближайшем будущем предстоит операция из-за неустановленной формы рака, и что пока он будет находиться на операционном столе, его временно заменит жестокий Николай Патрушев, секретарь Совета национальной безопасности России, бывший сотрудник КГБ и давний директор одного из его агентств-преемников. Патрушев, как задокументировано New Lines, также является одним из самых ястребиных идеологов режима.

New Lines получили аудиозапись близкого к Кремлю олигарха, который описывает Путина как "тяжело больного раком крови", хотя тип рака крови не уточняется. Излишне говорить, что мы не можем независимо подтвердить это утверждение, поскольку доступ к медицинским картам Путина трудно получить, что является общеизвестным. Но запись представляет собой редкое свидетельство человека, имеющего доказанные связи с российским правительством, о том, что его фанатичный диктатор вполне может быть серьезно болен. И олигарх понятия не имел, что его записывают.

Известно, что Путин получил несколько травм спины с тех пор, как впервые стал президентом России в 2000 году. Он упал с лошади во время своего первого президентского срока. По словам источника, цитируемого Проектом, этот несчастный случай на некоторое время вывел его из строя. Также на последних видео можно заметить, что он хромает, что является заметной особенностью его появлений на публике, так что пресс-служба Кремля в какой-то момент запретила государственным информационным агентствам упоминать об этом. Он также неприятно упал на хоккейном матче в Сочи в мае 2017 года после того, как другой игрок сбил его с ног. Тогда Сим, ортопед-травматолог, восемь дней оставался рядом с резиденцией Путина.

Реклама

Плохое здоровье президента также считается причиной его длительных отсутствий в центре внимания, начиная с 2012 года.

Как санкции Запада бьют по России

Война против Украины, а также мощные западные санкции запустили процесс регрессии российской экономики. Падение ВВП РФ за 2022 год может составить 14,8%, считают американские экономисты.

Больше всего ВВП России пострадает от вывода прямых иностранных инвестиций союзников (12,53%). Кроме того, экономике России серьезно навредит торговое эмбарго.

В частности, США в апреле приняли пакет санкций против России, который предусматривал ограничения для ряда крупных компаний. В списке оказались Сбербанк, Альфа-Банк, а также физические лица, в том числе дочери Владимира Путина и Сергея Лаврова, Дмитрий Медведев, Михаил Мишустин и члены Совбеза РФ.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Дипломатический фронт
Діпломатичний фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 14 мая
1
Личный состав 27200
Личный состав
2
Самолеты 200
Самолеты
3
Вертолеты 163
Вертолеты
4
Танки 1218
Танки
5
ББМ 2934
ББМ
6
Артиллерия 551
Артиллерия
7
Средства ПВО 88
Средства ПВО
8
РСЗО 195
РСЗО
9
БПЛА 411
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2059
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Отдал жизнь, спасая побратимов… Николай Владимирович Цюрик – солдат ВСУ из города Камень-Каширский, Волынь. На войне – с первых дней. Погиб во время боевого задания: дал возможность побратимам отступить, прикрыв их от врага. Его так уважали в родном городке, что объявили трехдневный траур. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Непокоренные
Алексей Ковалевский – солдат 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Острожского. До войны – оператор телеканала "Украина 24". В настоящее время защищает родную землю от российских оккупантов на востоке. За личное мужество, военные заслуги и эффективное уничтожение вражеских ДРГ награжден боевой медалью. Гордимся коллегой!
Слава Украине!
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30070.44

Bitcoin Cash (BCH)

209.78

Binance Coin (BNB)

296.84

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum Classic (ETC)

21.08

Litecoin (LTC)

68.89

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
38,34
37,74
42,63
34,36
39,56
37,68
44,70
33,97
39,56
37,68
42,63
33,99
-
37,59
44,29
31,50
-
-
44,74
35,74
-
-
-
34,59
-
37,68
42,63
34,97
-
37,68
42,63
34,56
-
37,68
42,63
31,37
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,42 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.42

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять