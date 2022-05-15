Кремлевский пропагандист Соловьев отнекивается от зверств армии РФ в Украине

В России продолжают "вешать лапшу на уши" своим гражданам

Владимир Соловьев (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Российский телеведущий и пропагандист Владимир Соловьев сделал очередное наглое заявление об Украине. По его словам, в РФ якобы ни один политик плохо не отзывался о нашей стране, мол страну-агрессора оклеветали.

"Мы оказывается с вами нацисты, мы – рашисты, теперь вот снова принесли в Европу зло. Просто удивительно. При том что в России я не знаю, я реально не знаю, ни одного политика который негативно говорил об украинском народе", – заявил Соловьев в эфире своей программы.

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Виллу Соловьева залили "кровью"

В Италии на озере Комо виллу, принадлежащую российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, залили красной краской. Неизвестные забрызгали стены дома и написали на воротах "убийца".

Кроме того, итальянская финансовая полиция арестовала виллы российского пропагандиста Владимира Соловьева.

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