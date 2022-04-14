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Крейсер "Москва" затонул — Минобороны РФ

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14 апреля, 22:56
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Крейсер "Москва" затонул при буксировке в условиях шторма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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