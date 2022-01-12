"Критически низкий уровень" – реакция Москвы на переговоры с НАТО

После того, как по итогам переговоров России с НАТО высказались западные участники саммита, свое слово сказали представители РФ. Несмотря на то, что еще до встречи в Брюсселе их предупреждали, что не намерены отказываться от членства Украины, Грузии и Молдовы в НАТО, представители Москвы высказали разочарование переговорами.
Об этом сообщает агентство ТАСС.
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Заместитель министра обороны России Александр Фомин по итогам заседания Совета Россия – НАТО заявил, что отношения между РФ и НАТО находятся на критически низком уровне. При этом РФ неоднократно предлагала НАТО принять меры по деэскалации обстановки, но инициативы были проигнорированы.
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"Российско-натовские отношения находятся на критически низком уровне. Это происходит на фоне глобальной нестабильности, террористической угрозы, развертывания очередной гонки вооружений, а также полной деградации архитектуры безопасности в Европе", – передает слова представителя России на переговорах с НАТО Минобороны страны.
Фомин опять напомнил требования, которые Москва выдвинула НАТО:
- гарантии нерасширения НАТО на восток за счет Украины и других стран;
- обязательства о неразмещении в Европе новых американских ракет средней и меньшей дальности;
- ограничение военной деятельности в Европе, исключение наращивания так называемых "контингентов передового базирования".
Другая сторона
- По итогам встречи в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что между сторонами есть существенные разногласия, которые будет сложно преодолеть.
- Представитель Белого дома на переговорах заместитель госсекретаря США Венди Шерман сообщила, что Россия не взяла на себя любые обязательства по отводу войска от границ Украины, одновременно не отказавшись от возможности дальнейшей эскалации ситуации.
- Днем ранее посол США в Москве Джон Салливан в интервью российским журналистам назвал скопление войск России на границе Украины чрезвычайной ситуацией и реальной угрозой.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Россия не собирается отводить войска из четырех областей вблизи украинских границ.