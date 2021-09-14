Критикуя коммунистов, Жириновский выпрыгнул из своих штанов (видео)

Конфуз приключился со скандально известным российским политиком, лидером Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимиром Жириновским во время предвыборных дебатов на одном из российских телеканалов. Просто в прямом эфире с Владимира Вольфовича слетели штаны.
На видео, которое активно набирает просмотры, видно, как, критикуя министров и губернаторов, которые "устроили капитализм", политик активно жестикулирует. В какой-то момент с Жириновского спадают штаны, и дальше ему приходится критиковать, поправляя одежду.
Штаны слетели на фразе "Путин – коммунист". Однако опытный политик не замолчал и, чуть замедлившись, продолжил: "Все правительственные министры, все губернаторы – они, так сказать, коммунисты, а вы нам тут доказываете, что кто-то устроил капитализм".
Конфузы Жириновского
Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский известен своими, мягко говоря, странными высказываниями и поступками.
- Год назад он заверял, что США как государству осталось существовать 15-20 лет.
- Зимой 2020 года он устроил раздачу денег на Красной площади в Москве.
- Как-то Жириновский насмешил Путина рассказом о своей сверхъестественной связи с кроликами, которых в его детстве держали родители.
- А ранее он оказался в эпицентре гей-скандала – российский журналист Ренат Давлетгильдеев рассказал о домогательствах со стороны главного либерал-демократа России.