Мир
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Презентация Apple - каким будет новый IPhone Презентация Apple - каким будет новый IPhone ⚽ Динамо - Бенфика: онлайн 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Критикуя коммунистов, Жириновский выпрыгнул из своих штанов (видео)

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
14 сентября, 19:55
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На фразе "Путин – коммунист" лидер ЛДПР лишился штанов
Штаны упали, а Жириновский продолжал рассказывать, что в правительстве России одни сплошные коммунисты / Коллаж "Сегодня"
Штаны упали, а Жириновский продолжал рассказывать, что в правительстве России одни сплошные коммунисты / Коллаж "Сегодня"

Конфуз приключился со скандально известным российским политиком, лидером Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимиром Жириновским во время предвыборных дебатов на одном из российских телеканалов. Просто в прямом эфире с Владимира Вольфовича слетели штаны.

Читайте также:

Реклама

На видео, которое активно набирает просмотры, видно, как, критикуя министров и губернаторов, которые "устроили капитализм", политик активно жестикулирует. В какой-то момент с Жириновского спадают штаны, и дальше ему приходится критиковать, поправляя одежду.

Штаны слетели на фразе "Путин – коммунист". Однако опытный политик не замолчал и, чуть замедлившись, продолжил: "Все правительственные министры, все губернаторы – они, так сказать, коммунисты, а вы нам тут доказываете, что кто-то устроил капитализм".

Конфузы Жириновского

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский известен своими, мягко говоря, странными высказываниями и поступками.

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама
Лучшие статьи недели
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Дневник независимости 🇺🇦
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.69

Евро (€)

31.45

Российский рубль (₽)

0.37

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
3 332 случаев за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять