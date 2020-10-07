"Кровь просят не у меня, а у Меркель": Навальный об отказе РФ расследовать дело

В гостинице, в которой произошло отравление, было много камер, однако дело не расследуют

Россия отказала российскому оппозиционеру Алексею Навальному, которого отравили, в возбуждении уголовного дела.

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Об этом Навальный рассказал в интервью BBC.

"Там (в Омске – Ред.) есть моя одежда, там есть все медицинские записи, которых у меня, кстати говоря, нет, и я их получить не могу. И мне, гражданину РФ, обладающему всеми правами, до сих пор непонятно, ни почему нет уголовного дела, и где все эти предметы", – рассказал Навальный.

По его словам, кровь просят не у него, а у Ангелы Меркель.

"Опять же – в рамках чего они просят? Они говорят, что уголовного дела нет, отравления нет, доследственная проверка закончилась. То есть для чего это все нужно? Мне не интересен этот странный и очевидно политический процесс", – добавил Навальный.

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Он отметил, что в гостинице, в которой произошло отравление, было много камер, поэтому можно посмотреть по мобильным телефонам, кто и куда приходил.

"Так если отказное постановление по факту госпитализации, почему они просят у немецкого правительства мою кровь? Все, что вижу пока, – это какая-то операция прикрытия, и какой-то странный диалог между Путиным и почему-то Евросоюзом, Ангелой Меркель", – заявил Навальный.

В то же время Германия не может заниматься расследованием отравления российского оппозиционера Алексея Навального из-за того, что у нее нет на это полномочий.

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