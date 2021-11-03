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Крушение Ан-12 в России: среди погибших могли быть украинцы

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
3 ноября, 16:28
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В момент крушения на его борту находилось семь человек
Экипаж состоял из граждан трех стран. Фото: коллаж "Сегодня"
Экипаж состоял из граждан трех стран. Фото: коллаж "Сегодня"

Экипаж разбившегося под Иркутском самолета Ан-12, предположительно, состоял из граждан Беларуси, России и Украины.

Об этом сообщает БелТА со ссылкой на авиакомпанию "Гродно".

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Авиаперевозчик подтвердил агентству, что это воздушное судно принадлежит ему.

"Сейчас все обстоятельства устанавливаются. Предположительно, на борту находились 7 человек", – отметили в компании.

На месте крушения спасатели нашли пока четыре трупа.

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Офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной Штирлиц) в своем Telegram опубликовал список тех, кто был на борту. По его данным, вторым пилотом был украинец Олег Щучко. Также в самолете был еще один украинец Александр Чуприненко.

Фото: t.me/a_shtirlitz
Фото: t.me/a_shtirlitz

Реакция МИД Украины

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что информация о возможном наличии граждан Украины на борту потерпевшего крушение самолета в России проверяется.

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Что известно

Самолет, следовавший из Якутска в Иркутск, пропал с радаров в 19:45 по местному времени, заходя на второй круг. В дальнейшем стало известно, что он потерпел крушение в районе села Пивовариха и загорелся.

Жертвами крушения стали семь человек. На борту воздушного судна находились только члены экипажа.

По предварительным данным, разбившийся Ан-12 доставлял продукты на Чукотку.

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