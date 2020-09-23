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Крушение Су-30 в России: истребитель сбили "свои"

23 сентября, 15:57

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Во время учений другой самолет открыл огонь по «противнику»

Истребитель Су-30, разбившийся в Тверской области России, был случайно сбит другим самолетом во время учений.

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Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщает ТАСС.

"Предварительно, причина ЧП – это случайное попадание в Су-30 снаряда во время учений. Выстрел был осуществлен другим воздушным судном", – сказал собеседник агентства.

По данным Западного военного округа, 22 сентября самолет упал во время тренировочного полета, экипаж успел катапультироваться. По данным источника ТАСС, состояние летчиков удовлетворительное.

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Установлено, что истребитель упал в лесу в Вышневолоцком районе. "Самолет упал в лес, никаких разрушений не произошло. К нам [со стороны военных организаций] никаких обращений, звонков об оказании помощи не поступало", – сказали в райадминистрации.

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Напомним, неделей ранее в России военные ракетой уничтожили свой же танк.

Также напомним, ровно год назад российские военные на учениях "Центр-2019" уронили с самолета и разбили два броневика.

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Россия истребитель учения СУ-30
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