Крым, Навальный и мат. Главные цитаты из пресс-конференции Путина

Встреча с журналистами впервые за много лет прошла без участия украинских СМИ

Президент России Владимир Путин провел очередную ежегодную пресс-конференцию, уже 16-ю по счету. Она длилась 4 часа 29 минут (на 11 минут меньше рекордной конференции 2008-го года).

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68 вопросов, на которые он ответил за это время, преимущественно были посвящены ситуации внутри РФ, однако были заданы вопросы и касательно отношений с другими странами, включая Украину. К слову, в этом годупресс-конференция прошла без участия украинских СМИ.

Естественно, некоторые ответы таковыми назвать сложно – уж слишком расплывчатыми были формулировки хозяина Кремля. Другие же удивляли своей циничностью.

Сайт "Сегодня" собрал основные высказывания Владимира Путина, которые запомнились после его общения с журналистами.

О войне в Украине

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"Урегулирование рано или поздно неизбежно. Это произойдет, вопрос – когда".

Об оккупации Крыма

"Я чувствую ответственность за то, что происходит с Россией и с ее народом. Это касается и возвращения Крыма в состав нашего российского государства".

Об отравлении Навального

"Да кому он нужен? Если бы хотели – довели бы это до конца".

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Об экономике России

"Мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы. Если кому-то хочется представить нас, как до сих пор, бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований".

Почему не вакцинируется от коронавируса российской вакциной

"До таких, как я, вакцины пока не добрались. Я прислушиваюсь к рекомендациям специалистов и пока ее не поставил. Но сделаю это, как только это станет возможным".

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О бедности в России

"Вы сказали, что никогда не было так тяжело, как сейчас. Ну было. В 2000 году за чертой бедности жило 29% населения".

Об обнулении сроков и участии в новых президентских выборах

В тренде Шаг в новый мир: в США сделали первую прививку от коронавируса

"Формально это разрешение есть от народа. Делать это или не делать – посмотрю".

Владимир Путин / Фото: сайт Кремля

О Реджепе Эрдогане

"Он держит слово, он – мужчина. Он хвостом не виляет. Если он считает, что это выгодно для его страны – он идет до конца".

О гонке ядерных вооружений

"Гонка вооружений уже случилась. После выхода США из договора по ПРО, все и случилось".

Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

О Вооруженных силах РФ

"Одна из наиболее эффективных армий мира в России на сегодняшний день".

Как выжить в России без мата (вопрос от Сергея Шнурова)

"Обратитесь к известным фильмам, классике советского кино, когда при падении секции батареи на ногу нужно говорить "редиска", а не употреблять ненормативную лексику".

О поражении Трампа на выборах в США

"У него большая база поддержки внутри США и, насколько я понимаю, он не собирается уходить из политической жизни своей страны".

Видео: Telegram

Об ответственности России за ухудшение отношений с другими странами

"По сравнению с вами мы белые и пушистые!"

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