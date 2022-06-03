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Кто такой Невзоров: от доверенного лица Путина до объявления в розыск СК России

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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3 июня, 19:41
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Украинцы припомнили все российскому журналисту
Невзорову "забрасывают", что он в том числе привел Путина третий раз к власти / Коллаж "Сегодня"
Невзорову "забрасывают", что он в том числе привел Путина третий раз к власти / Коллаж "Сегодня"

Предоставление гражданства Украины оппозиционному российскому журналисту и публицисту Александру Невзорову и его супруге Лидии не вызвало восторга в украинском обществе. Бывшему соотечественнику Владимира Путина напомнили всю его биографию и даже биографию деда.

Сайт "Сегодня" изучил, что не так с гражданином Невзоровым.

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Биография

Главная претензия к Невзорову – в 2012 году он был внесен в список доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина. При этом тогда Путин отправлялся в президенты в третий раз, что нарушает общепринятые демократические нормы. В период предвыборной кампании Невзоров активно агитировал за Путина.

"Владимир Владимирович — единственный, кто сможет удержать от катастрофы ежесекундно разваливающуюся империю", — цитировало тогда журналиста издание "Известия".

Вторая претензия – Невзоров является автором репортажа "Наши" о январских событиях 1991 года в Латвии, в котором оправдывались действия ОМОНа в республике при разгоне протеста за независимость. Фактически картина делала героев из спецназовцев, против которых в Латвии возбуждены уголовные дела. Тогда погибли пять человек. Наблюдатели отмечают, что этот фильм появился лишь потому, что дед по матери журналиста Георгий Владимирович Невзоров был генералом МГБ, который в 1946—1955 годах возглавлял отдел по борьбе с бандитизмом на территории Литовской ССР.

Также интересно, что в ноябре 1991 года Невзоров провозгласил создание Народно-освободительного движения "Наши", которое стало предтечей прокремлевского молодежного движения с одноименным названием.

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Не забыта роль Невзорова в оправдании Первой чеченской войны. Этому конфликту он посвятил два фильма "Ад" (1995 год) и "Чистилище" (1997 год), где, как отмечали российские оппозиционеры, он продемонстрировал предвзятость к чеченцам, желавшим своей независимости.

Чей Крым

Невзоров всегда был противником аннексии Крыма Россией. "Если бы Крым взяли у сильной, богатой, храброй страны, это была бы благородная и честная победа. Но он был взят у истекающей кровью, раненой, обездвиженной страны. Это называется мародерство", — написал Александр Невзоров в своем блоге через несколько дней после так называемого референдума на захваченном российскими солдатами полуострове.

Сейчас журналист известен, как один из ярких критиков войны России в Украине, что он делает регулярно на своем ютуб-канале. Из-за этого 22 марта 2022 года Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации возбудило против Невзорова уголовное дело за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях армии России.

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С 4 мая Невзоров объявлен в России в розыск.

Критика

Тут же встал вопрос о предоставлении нашего гражданства иностранцам, которые добровольцами воюют с российскими оккупантами уже не один год.

Не понимают украинцы, как теперь "смотреть в глаза" балтийским союзникам.

Высказывается мнение, что Невзоров несет ответственность за того Путина, который сейчас убивает украинцев.

Однако звучат и голоса в поддержку.

"Невзоров с дней Майдана последовательно поддерживает Украину. Он не скрывает того, что был в известной степени фашистом. Но я бы не отталкивал Невзорова просто как яркий пример трансформации русофашиста в состояние нормального человека. Сейчас он горячо и выразительно поддерживает Украину, он яростно клеймит кремлевского фюрера, и называет Путина его бешеным маньяком. Невзоров точно на нашей стороне", – написал, например, в Фейсбуке издатель Павел Монтаг.

Вокруг гражданства

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