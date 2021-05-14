Лана Айзенштадт: "Израиль, Палестина, Донбасс – мы все являемся жертвами ситуации" – эксклюзив "Сегодня"

Руководитель русскоязычного проекта "Женевская инициатива" – о причинах военной эскалации на Ближнем Востоке, новом витке гражданского противостояния между евреями и арабами, а так же уроках чужой войны для Украины

Лана Айзенштадт - эксперт по израильско-палестинским отношениям

Израиль и сектор Газа продолжают обмениваться огневыми ударами. ЦАХАЛ заявил о продолжении операции "Страж стен" на территории сектора Газа. А управляющая сектором Газа террористическая группировка ХАМАС, судя по всему, не планирует прекращать военную операцию "Меч Аль-Кудса". Граждане Украины, которые сейчас находятся в Израиле, также уже попадали под обстрелы.

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С каждым днем, жертв конфликта становиться больше. По словам главы отдела международных СМИ пресс-службы ЦАХАЛа подполковника Йонатана Конрикуса уже пострадали десятки израильтян. В городе Сдерот погиб 5-летний ребенок. В свою очередь, министерство здравоохранения администрации ХАМАСа сообщает о почти сотне погибших и 388 раненных. Среди них, 17 несовершеннолетних и шесть женщин. Вспыхнуло гражданское еврейско – арабское противостояние и на территории Израиля. Из-за стычек между группами арабов и евреев уже постарадали десятки человек. 11 мая в городе Лод был убит араб.

Сайт "Сегодня" попросил проанализировать происходящее руководителя русскоязычного проекта "Женевская инициатива" (израильская общественная организация, созданная в 2003 году с целью урегулирования арабо-еврейского конфликта – Ред.) Лану Айзенштадт.

Имущественный спор и Рамадан

- Как известно, конфликт между евреями и арабами начался еще до основания в 1948 году государства Израиль. Евреи считают земли Палестины – своим исконным домом. А арабы уверены, что эта территория исторически принадлежит им. Что послужило толчком к новому витку противостояния?

- Все началось с имущественного спора, который должен был рассматриваться в суде. Евреи предъявили свои юридические права на 10 жилых домов на территории Восточного Иерусалима, в которых сейчас проживают арабские семьи. Это естественно вызвало волну возмущения в арабском сообществе, поскольку у арабов так же имеется имущество в еврейских кварталах Иерусалима. Но они не могут им воспользоваться. Ведь согласно одному из законов Израиля, арабы не находившиеся на территории Израиля в 1940-70 г.г. прошлого века не могут притязать на недвижимость. Но, если мы вспомним историю, в те годы арабы были вынуждены бежать из страны из-за целой череды войн между Израилем и странами Арабского мира. Были случаи, когда евреи просто выселяли арабов из домов и приказывали убираться из Израиля. Другие, уезжали не дожидаясь выселения. Но, позже многие из них вернулись домой. И теперь не могут расчитывать на возвращение своего имущества.

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- Правильно ли я понимаю, что арабы Восточного Иерусалима не являются гражданами Израиля?

- Да. Сейчас они имеют только статус постоянных жителей, который позволяет им принимать участие в выборах в муниципальные органы. Но, при этом не имеют права голосовать на общегосударственных выборах. И существенно ограничены в своих гражданских правах.

- А что произошло 10 мая, во время столкновений в Старом городе между арабами и израильской полицией, в результате чего пострадало 400 человек?

- Арабское сообщество было крайне возмущено историей с недвижимостью в Восточном Иерусалиме. Власти Израиля опасались нового витка противостояния между евреями и арабами и решили отложить эту судебную тяжбу. Но это не помогло. Начался священный для арабов месяц Рамадан и они массово отправились молиться на Храмовую гору. 10 мая после молитвы арабы по традиции хотели посидеть и пообщаться друг с другом на ступенях амфитеатра Дамаских ворот (эти ворота, являются входом в Старый город со стороны Восточного Иерусалима). Но израильская полиция во избежание столкновений решила установить там заграждения. Арабов это взбесило и они попытались снести заборы. В результате чего, начался конфликт между полицией и арабами.

- Как известно, уже на следующий день вспыхнуло гражданское противостояние в Рамле и Лоде между израильскими арабами (т.е. арабами, которые являются полноценными гражданами Израиля) и евреями. Что стало причиной этого?

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- Израильские арабы просто поддержали своих собратьев из Восточного Иерусалима. На мой взгляд, причиной этого является негласная дискриминация израильских арабов. Напомню, что до конца 60-х годов многие из них были ограничены в передвижении. Для того, чтобы перемещаться по стране, они должны были получать разрешение в военной администрации Израиля. Позже этот закон отменили. Сейчас на законодательном уровне дискриминации израильских арабов нет. Но она, так сказать, витает в воздухе. Арабы все равно не могут расчитывать на равные права с евреями. Жить, учиться, работать, где захотят. Я бы сравнила эту ситуацию с рассизмом по отношению к черным в США. Формально его нет, но на практике проблема все еще существует.

ХАМАС набирает очки

- Почему, в конфликт вмешалась террористическая группировка ХАМАС, управляющая сектором Газа?

- ХАМАС демонстрирует свою солидарность с арабами Восточного Иерусалима, израильскими арабами, повышает свою популярность среди арабов, проживающих на западном берегу реки Иордан, в Палестинской автономии.

- Правда ли, что хамасовцы ведут огонь по Израилю из жилых домов для того, чтобы в последствии обвинить израильтян в убийстве мирных жителей?

- Да, эту практику они используют уже очень много лет. А в 2014-2015 годах ее переняли русские наемники на украинском Донбассе. Подчеркну, что зная об этом, ЦАХАЛ сначала предупреждает жителей того или иного дома в секторе Газа о том, что сейчас по их многоэтажке будет нанесен ракетный удар. Поэтому в большинстве случаев, люди успевают убежать. Но их квартиры, имущество, конечно, уничтожается.

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- Как воспринимает происходящее руководство Палестинской автономии?

- Я не могу говорить от их имени. Но надо понимать, что происходящее в какой-то мере им выгодно. В этом году в ПА должны были пройти парламентские и президентские выборы. Если бы они состоялись, их выиграли бы представители ХАМАС. С каждым годом эта радикальная группировка становится все более популярной на Западном берегу Иордана. Естественно, правительство президента ПА Махмуда Аббаса в этом не заинтересовано.

- Сейчас многие израильтяне обвиняют в происходящем премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Почему?

- Потому что его политика "разделяй и властвуй" в отношении палестинских арабов привела к сегодняшней эскалации противостояния. Вместо того, чтобы вернуться к обсуждению с руководством Палестинской автономии вопроса о существовании на территории исторической Палестины двух государств: еврейского и арабского (базовые соглашения по этому поводу, были подписаны между Израилем и организацией Освобождения Палестины в 1993 году в Осло при участии международного сообщества – Ред.), он пытается разбить палестинский народ на отдельные группы и максимально их ослабить. Очевидно, что друг без друга сектор Газа и Западный берег не жизнеспособны. Но, ослабляя договороспособное руководство Палестинской автономии, мы укрепляем террористическую группировку ХАМАС.

И еще больше, увязаем в этом многолетнем, кровавом конфликте.

Напомню, что ХАМАС захватил власть в секторе Газа в 2007 году, после вывода с этой территории израильских войск и вооруженного конфликта лидеров ХАМАС с администрацией Палестинской автономии. Много в Израиле говорят и о том, что Би – Би (Нетаньяху – Ред.) заигрывает с ХАМАСом. Именно с его согласия катарцы завозили в сектор Газа чемоданы с деньгами, на которые тоже наверняка приобреталось оружие, которое ХАМАС сейчас использует против Израиля.

"Два берега у Иордана – один наш, второй тоже"

- Почему, на ваш взгляд премьер-министр Израиля ведет такую политику?

- Для того, чтобы оставаться у власти он потакает правому эллекторату. Не секрет, что главный тезис правого движения состоит в том, что вся Палестина принадлежит Израилю. Есть даже песня, в которой слова: "Два берега у Иордана – один наш, второй тоже". Не важно, что почти 3 миллиона арабов проживают на западном берегу. И еще около 2-х миллионов в секторе Газа. Именно поэтому израильтане строят свои незаконные поселения на территории Западного берега и Восточного Иерусалима.

- Еще недавно Биньямин Нетаньяху заявлял о том, что Израиль реализует план экс-президента Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию, который предполагает аннексию территорий на западном берегу реки Иордан, на которых сейчас находятся еврейские поселения. Как вы думаете, поддержит ли этот план администрация нового главы Белого дома Джо Байдена?

- Конечно, нет. Против этого выступает все мировое сообщество. Да и вообще, вряд ли у администрации США тема Ближнего востока сейчас стоит на первом месте. У Джо Байдена много внутренних проблем. В том числе, ему надо решать вопросы связанные с пандемией коронавируса. Относительно плана Трампа, отмечу: на мой взгляд, он был написан "под диктовку" Би – Би, является отражением чаяний правого израильского электората и совершенно не решает вопрос.

- Чем на ваш взгляд закончится гражданское противостояние в Израиле, а так же военный конфликт Израиля и ХАМАС?

- Гражданские столкновения постепенно стихнут. Рамадан закончился 12 мая, и арабы будут меньше собираться вместе на молитву, обсуждать больные темы и идти на конфликт с евреями. Предсказывать, что будет в вопросе военной эскалации я не берусь. Но подчеркну, что политика недопущения создания Палестинского государства неизбежно будет приводить в будущем к вспышкам насилия. Израиль своими руками создает себе реальность, в которой мы живем.

- Некоторые эксперты опасаются, что в конфликт Израиль – ХАМАС может вмешаться Иран…

- Я в это не верю. У Израиля и Ирана даже нет общих границ. Конечно, Иран поддерживает и финансирует ХАМАС. Но, думаю, военный конфликт с Израилем он развязывать не станет.

- Вы родились и выросли в Украине, в Днепропетровске. Являетесь экспертом в теме израильско-палестинского конфликта. Наблюдаете ли вы за ситуацией в Украине, за российско-украинским военным конфликтом?

- Очень сложно сравнивать ситуацию в Израиле и Украине. Но мне хотелось бы коснуться темы человечности. У нас в Израиле часто раздаются призывы "сравнять Газу с землей", "подвергнуть арабов ковровым бомбардировкам". Но там же проживают миллионы мирных людей: дети, женщины, старики! Думаю, подобные настроения не редкость и для Украины. И хорошо бы все-таки не заниматься дегуманизацией. Не забывать, что с обеих сторон конфликта – живые люди, и мы все являемся жертвами ситуации. Не проецировать политическую ситуацию и свою ненависть на жителей Газы, Западного Берега, Донецка или Луганска.

Потому что, когда в Украине появится реальный шанс дипломатического урегулирования конфликта на Донбассе, завладевшая умами людей риторика дегуманизации может стать непреодолимым препятствием к миру.

Ранее "Сегодня" сообщал, куда обращаться за помощью украинцам, которые сейчас находятся в Израиле. А украинцы в зоне конфликта рассказали о бомбардировках. Две украинки стали свидетелями последнего обострения конфликта Израиля и Палестины – они поделились своими переживаниями.