Лавров прокомментировал слухи о смертельной болезни Путина

О том, что российский президент болен, говорят уже давно

Лавров рассказал, болеет ли Путин/Фото: коллаж: "Сегодня"

Глава МИД России Сергей Лавров не подтверждает информацию, что президент РФ Владимир Путин имеет проблемы со здоровьем.

Об этом пишут прокремлевский "ТАСС".

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"Президент Владимир Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления. Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания. Оставляю это на совести тех, кто распускает подобные слухи вопреки повседневным возможностям убедиться в том, кто и как выглядит", — сказал Лавров.

Сколько осталось Путину?

Врачи дали президенту Российской Федерации Владимиру Путину максимум три года жизни. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mirror со ссылкой на источник в ФСБ.

По словам офицера российской спецслужбы, у 69-летнего хозяина Кремля "тяжелая форма быстро прогрессирующего рака" и ему "осталось не больше двух-трех лет". По информации источника, Путин теряет зрение, страдает от головных болей и тремора конечностей.

"Когда он выступает по телевидению, ему нужно, чтобы на бумаге огромными буквами было записано все, что он собирается сказать. Они такие большие, что на каждой странице помещается всего пара предложений", – говорится в сообщении.

Как сообщает Mirror, информация о смертельном диагнозе главы кремлевского режима была передана российским шпионом бывшему агенту ФСБ Борису Карпичкову, который сейчас живет в Великобритании. В этом сообщении также было сказано, что, несмотря на серьезные проблемы со зрением, Путин "не хочет носить очки, потому что это было бы признаком слабости".

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"Раньше он был сдержан с подчиненными, но теперь у него случаются приступы неконтролируемой ярости. Он совершенно сошел с ума и почти никому не доверяет", – говорится в сообщении.

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