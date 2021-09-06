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В российском МИДе заявили о запуске "Северного потока – 2" в ближайшие дни

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
6 сентября, 15:50
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Глава МИД России практически запустил скандальный российский газопровод. На словах
Сергей Лавров торопит запуск "Северного потока - 2" / Коллаж "Сегодня"
Сергей Лавров торопит запуск "Северного потока - 2" / Коллаж "Сегодня"

Последняя секция газопровода "Северного потока – 2" сварена 6 сентября на строительстве второй нитки. Такое заявление сделал оператор проекта Nord Stream 2 AG.

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Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

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"6 сентября специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода "Северный поток – 2", после чего труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в германских водах", – пишет проектная компания.

Одновременно глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в Санкт-Петербурге, что газопровод "Северный поток – 2" достроят в ближайшие дни и он начнет работать.

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"Он достроен будет через несколько дней, работать начнет", – ответил Лавров на вопрос журналистов.

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Другое мнение

По мнению главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, российский газопровод "Северный поток – 2" не должен сейчас заработать, так как сейчас Россия не готова играть по европейским правилам. Об этом он заявил в минувшую пятницу в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

25 августа жалобу российского газопровода "Северный поток – 2" на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur, которое постановило не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС, отклонил Высший земельный суд Дюссельдорфа.

Генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон решение немецкого суда касательно требований к "Северному потоку – 2" назвал долгожданным и важным.

Данные по трубе

  • "Северный поток – 2" – магистральный газопровод из России в Германию, проложенный через Балтийское море:
  • Его длина – 1234 км (2468 км по двум ниткам);
  • Трубопровод проходит через Германию, Данию, Россию, Финляндию и Швецию.
  • Единственным акционером с 2017 года является Газпром;
  • В качестве инвесторов участвуют компании Engie (Франция), OMV (Австрия), Shell (Англия и Уэльс), Uniper (Германия)[en], Wintershall Dea (Германия).
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