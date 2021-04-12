Лавров снова вспомнил "неонацистов" и притеснения русскоязычных в Украине

Глава МИД РФ уверяет, что в 2014-м в Украине произошел путч

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не был бы собой, если бы не вспомнил о"нацистах в Украине", что он и сделал на пресс-конференции в египетском Каире.

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Об этом сообщает агентство Интерфакс.

По словам главы российской дипломатии, в 2014 году в Украине произошел "антиконституционный государственный переворот", после чего "новые киевские власти" (так кремлевская пропаганда называет не Киевскую мэрию, а высшее руководство Украины. – Ред.) якобы осуществили агрессию против своего собственного народа.

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По словам Лаврова, "жители Донбасса ни на кого на остальной территории Украины не нападали, а просто попросили оставить их в покое и дать им разобраться, что происходит, когда власть в Киеве захватили неонацисты, которые тут же выступили против прав русскоязычного населения своей собственной страны".

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При этом глава МИД РФ забыл упомянуть, что именно российские военные и сотрудники спецслужб развязали вооруженный конфликт на Донбассе, а ВС РФ поставляли туда оружие и боевую технику, после чего перешли границу и открыто приняли участие в боевых действиях на востоке Украины, штурмуя позиции ВСУ у Иловайска и в Донецком аэропорту.

Напомним, в МИД РФ регулярно вспоминают о мифических украинских "неонацистах" и некоем притеснении русскоязычных.

Также в Москве грозятся разорвать дипломатические отношения с Евросоюзом в случае усиления экономических санкций против РФ.

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