Лавров срочно ушел на самоизоляцию: в МИД РФ рассказали, что произошло

Чувствует он себя нормально и пока никаких признаков COVID-19

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ушел на самоизоляцию после того, как стало известно о контакте с заразившемся коронавирусом. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, передает ТАСС.

Реклама

В ведомстве отмечают, что чувствует он себя нормально и пока никаких признаков COVID-19.

"В связи с контактом с зараженным COVID-19 Сергей Лавров будет находиться на самоизоляции. Ранее запланированные визиты и встречи переносятся на более поздний срок. Самочувствие (министра) хорошее", – заявили в МИД РФ.

Отметим, что в связи с этим отменены ближайшие его визиты в Сараево и Белград. Также стоит напомнить, что 26 октября российский министр вернулся из Греции, где встречался с премьер-министром этой страны, с министром иностранных дел и лидером оппозиционной партии Коалиции радикальных левых.

В тренде В Ереване признали потерю стратегически важного города в Нагорном Карабахе

Отметим, за последние сутки в России более 16 тысяч новых больных COVID-19. Умерли за вчерашний день 317 россиян, а вылечились – 12 515. Всего с начала эпидемии в РФ было зафиксировано 1 537 142 заразившихся. Как сообщали новости "Сегодня", в связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в России ввели всеобщий масочный режим.

Реклама

Также мы рассказывали о новом заявлении Лаврова по Донбассу. Он прокомментировал идею урегулированию конфликта по хорватскому сценарию.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама