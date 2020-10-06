Лег на пол умирать: Навальный о первых мгновениях после отравления "Новичком"

Отравление нервно-паралитическим ядом "Новичок" похоже на "поцелуй дементора" из книг английской писательницы Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.
Об этом переживший покушение российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю, которое тот опубликовал на своем канале в YouTube.
"Наиболее близкое описание — это дементоры в "Гарри Поттере". Роулинг пишет, что, когда дементор тебя целует, тебе не больно, а жизнь — уходит. Вот абсолютно не больно, но главное поглощающее тебя ощущение — типа, я сейчас умру", – сказал Навальный.
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Он уточняет, что, когда яд начинает действовать, жертва не может понять причины своего недомогания.
"Это ощущение "Я сейчас умру", оно накатывает и накатывает", – говорит оппозиционер.
В попытке прийти в себя Навальный пошел в авиауборную (как уже сообщалось, ему стало резко плохо при перелете из Томска в Москву), чтобы умыться. Выйдя наружу, он сказал бортпроводнику, что его отравили, и лег перед ним на пол.
"Я уже ничего не слушал, я лег под ноги с твердым намерением умирать, потому что вот это ощущение, что весь организм тебе говорит: "Алексей, пора прощаться", – добавил Навальный.
Напомним, что после отравления Навального доставили в больницу города Омск, откуда его в состоянии комы транспортировали в клинику Charite в Берлине. Сейчас политик проходит реабилитацию.
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