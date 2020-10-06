Лег на пол умирать: Навальный о первых мгновениях после отравления "Новичком"

Российский оппозиционер чувствовал себя как в "Гарри Поттере"

Отравление нервно-паралитическим ядом "Новичок" похоже на "поцелуй дементора" из книг английской писательницы Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.

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Об этом переживший покушение российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю, которое тот опубликовал на своем канале в YouTube.

"Наиболее близкое описание — это дементоры в "Гарри Поттере". Роулинг пишет, что, когда дементор тебя целует, тебе не больно, а жизнь — уходит. Вот абсолютно не больно, но главное поглощающее тебя ощущение — типа, я сейчас умру", – сказал Навальный.

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Он уточняет, что, когда яд начинает действовать, жертва не может понять причины своего недомогания.

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"Это ощущение "Я сейчас умру", оно накатывает и накатывает", – говорит оппозиционер.

В попытке прийти в себя Навальный пошел в авиауборную (как уже сообщалось, ему стало резко плохо при перелете из Томска в Москву), чтобы умыться. Выйдя наружу, он сказал бортпроводнику, что его отравили, и лег перед ним на пол.

"Я уже ничего не слушал, я лег под ноги с твердым намерением умирать, потому что вот это ощущение, что весь организм тебе говорит: "Алексей, пора прощаться", – добавил Навальный.

Напомним, что после отравления Навального доставили в больницу города Омск, откуда его в состоянии комы транспортировали в клинику Charite в Берлине. Сейчас политик проходит реабилитацию.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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