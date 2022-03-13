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"Либо в могилу, либо на пенсию": в РФ не исключают устранения Путина

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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13 марта, 08:29
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Многие российские лидеры были устранены тем или иным способом
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин может быть отстранен от власти своим окружением в Кремле.

Такое мнение высказал бывший глава МИД России Андрей Козырев изданию The Times.

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Как отметил Козырев, российская армия увязла в Украине и РФ становится все более изолированной из-за санкций. По его мнению, в результате Путин может отправиться "либо в могилу, либо на пенсию".

"Многие русские цари были убиты, многие были устранены тем или иным способом… Даже в СССР были случаи: говорили, что Сталина отравили, Хрущева выпроводили из Кремля… Относительно Путина – я очень ожидаю рост сопротивления и недовольства, которые так или иначе найдут выход. Не знаю, каким путем, но российская история полна неожиданностей", – отметил он.

Бывший глава МИД РФ отметил, что из-за вторжения Путина в Украину эксперты сомневаются в его психическом здоровье, однако действия российского лидера "ужасны, но не иррациональны".

Как объяснил Козырев, с точки зрения Путина, после победы проевропейского Майдана, который сверг промосковского президента Виктора Януковича, возникла необходимость вернуть Киев под власть Кремля.

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Бывший российский министр считает, что Кремль в Украине может повторить сценарий войны в Афганистане:

"Это также началось со вторжения и выглядело так, будто СССР побеждает... Но после этого Запад предоставил вооружения, такие как ракеты "Стингер", и тогда стало очевидно, что наземная война начала разваливаться... Советскому Союзу пришлось эвакуировать свои войска, и он потерпел поражение. Мой прогноз для России сейчас такой же. Вероятен очень драматический сценарий распада, как СССР".

18-е сутки войны: что происходит в Украине

В Генштабе ВСУ доложили о ситуации в Украине. Состояние, положение и характер действий обороны без существенных изменений.

Противник продолжает использовать гражданскую инфраструктуру для военных нужд. В нарушение требований Международного гуманитарного права продолжает размещать подразделения и технику на объектах повышенной опасности, проводит обстрелы мирного населения, проводит незаконные проверки личных вещей и обыски среди местных жителей, переодевается в гражданскую одежду и форму ВС Украины.

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Морально-психологическое состояние войск противника, участвовавшего в боях с Вооруженными Силами Украины, продолжает ухудшаться, растет количество случаев дезертирства и отказов от исполнения приказов.

В связи с потерями вооруженные силы РФ формируют новые подразделения. В частности, командование врага планирует привлечь около 1500 человек из состава 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский, Тихоокеанский флот).

Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор войскам противника, в частности, за предыдущие сутки были уничтожены два вертолета, два истребителя (один из которых Су-34) и два БПЛА.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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