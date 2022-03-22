Лидеры США и Франции договорились ужесточать санкции против РФ

Россия продолжает агрессию против Украины, поэтому на нее и дальше будут давить ограничениями

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан поговорил с Госсекретарем США Энтони Блинкеном о санкциях для РФ/Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS, Alex Edelman/REUTERS, коллаж: "Сегодня"

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в телефонном разговоре с Госсекретарем США Энтони Блинкеном поговорили о необходимости усиления санкций против Российской Федерации.

Об этом сообщили в МИД Франции.

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Ввиду российского наступления необходимо продолжать ужесточение санкций. Руководители иностранных ведомств также заявили о своей поддержке предложений МАГАТЭ по укреплению защиты и безопасности украинских АЭС.

Кроме того, в ходе разговора они обсудили подготовку к встрече глав государств и правительств стран НАТО и G7, а также участие президента Соединенных Штатов в Европейском Совете, который должен ознаменовать тесную координацию между НАТО и Европейским союзом.

Против РФ введут новые санкции, которые нужны Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что против России будут введены новые санкции. Ограничения должны включать в себя те вещи, которые важны для украинской стороны.

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"Нужны новые санкции. И они будут уже скоро. На следующей неделе. Сейчас мы хотим протолкнуть именно те вещи, которые, по мнению Украины, важны", — отметил Кулеба.

Он добавил, что разослал своим коллегам, от которых зависит конкретный перечень санкций, список ограничений, необходимый Украине.

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