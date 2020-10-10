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Лукашенко решил держать в секрете результат встречи в СИЗО с оппозицией

10 октября, 18:35

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Встреча продолжалась более четырех часов

Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 10 октября, посетил СИЗО КГБ, где находятся некоторые из признанных правозащитниками политзаключенные, но в то же время решил не разглашать общественности результат встречи.

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Об этом пишет Telegram-канал "Пул первого" и публикует фото со встречи.

Так, Лукашенко приехал в СИЗО КГБ, чтобы обсудить с политзаключённым Виктором Бабарико и членами КС изменения в Конституции Беларуси. По крайней мере, так утверждает пресс-служба главы государства.

В то же время Telegram-канал Nexta Live сообщил, что встреча продолжалась более четырех часов. Содержание разговора пока не разглашается.

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Светлана Тихановская пришла на Женский марш в поддержку белорусок

"Удобно, наверное, проводить круглый стол с оппозицией, когда ты на воле, а твои оппоненты в тюрьме", – пишет Nexta Live.

Лукашенко в СИЗО КГБ
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Напомним, 10 октября экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская пришла на Женский марш, который проходит в поддержку белорусок в Вильнюсе.

В стране продолжаются волнения. Более подробно читайте в материале: "Протесты в Беларуси утихают или мне показалось? Противостояние есть – революции нет".

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СИЗО кгб Александр Лукашенко
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